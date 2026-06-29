El escritor Jorge Asís se refirió a la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni al asegurar que “consolida el Segundo Gobierno Nacional del PRO”.

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“El extrapartidario Javier Milei”

“La elevación del Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón. para Premier, consolida el Segundo Gobierno Nacional de PRO, con presidente alquilado, el extrapartidario Javier Milei, el Tertuliano, diluido Fenómeno Solitario”, escribió en su cuenta de la red social “X”.

Santilli es el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria, luego de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

Además Asís también se pronunció sobre la renuncia del exvocero presidencial en el marco de una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

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“Opaco destino de anécdota banal”

“Final cantado del juego. Cae el Premier que asume el opaco destino de anécdota banal, con toques pintorescos de realismo mágico, jubiladas providenciales y cierta escribana impresionante de colección”, expresó Asís tras conocerse la renuncia de Adorni.

“El Tertuliano lo sostuvo en defensa propia al “funcionario noble” durante más de cien días, para entregarlo envuelto a “los ensobrados” sedientos que agotaron el mercado de pulgas de diatribas con pendrives perversos”, enfatizó el analista político.

“Si lo dejaba caer, los voraces pronto irían por la Guantanamera con el cuento armado del 3. Adivinanza. ¿Y luego irían por quién?”, cerró Asís.