La industria autopartista cayó casi un 9% en el primer cuatrimestre y la mitad de las empresas redujo personal

La industria autopartista argentina registró una caída en su nivel de actividad del 8,9% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período del año pasado, según reveló un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

El sector atraviesa un escenario crítico marcado por una fuerte contracción en la producción de vehículos, la caída de las exportaciones y un impacto directo en los niveles de empleo y el uso de la capacidad instalada, según publicó NA.

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Crisis en la industria autopartista

El reporte expuso que la situación se agravó particularmente en el mes de abril, cuando la actividad experimentó una contracción del 14,7% respecto de marzo. Todos los rubros asociados al sector presentaron resultados negativos a nivel mensual e interanual.

El impacto más profundo se observó en la producción de vehículos, que sufrió una caída interanual del 18,6% en el acumulado del cuatrimestre, con un total de 129.867 unidades fabricadas. Al comparar abril con marzo, la fabricación de vehículos descendió un 10,1%.

Además las exportaciones de autopartes registraron una baja del 9,2% interanual en el primer cuatrimestre. En cuanto al mercado de reposición, utilizando la venta de combustible como indicador, se observó una leve contracción interanual del 0,3%, aunque la caída fue más pronunciada al comparar abril con marzo, alcanzando un 4,4%.

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Caída del empleo

La crisis de actividad se ha trasladado de forma directa al mercado laboral del sector. Según un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) citado por AFAC, el 48,9% de las empresas autopartistas reportó una disminución del empleo en abril respecto al mes anterior. Solo un 10,6% de las firmas logró aumentar su plantilla.

Esta tendencia profundiza el deterioro iniciado en 2025, año en el que el sector perdió 4.100 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 7,7% respecto a 2024. Ante la baja de producción, las empresas han comenzado a implementar medidas de emergencia:

Reducción de turnos laborales: 9,4% de las empresas.

Adelanto de vacaciones: 9,1%.

Suspensiones de personal: 8,8%.

En este marco, el informe reflejó que la capacidad instalada utilizada por el sector autopartista fue de apenas el 56,1% durante abril, una cifra que se sitúa por debajo del promedio de la industria general, que alcanzó el 61,6%.

Fuente: NA.