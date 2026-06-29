Industriales chaqueños contra el Súper RIGI: “Se van a llevar todo y no van a dejar nada”

La media sanción en la Cámara de Diputados del denominado Súper RIGI, el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, generó una fuerte reacción del sector industrial chaqueño. El presidente de la Unión Industrial del Chaco, Aldo Kastón, cuestionó el alcance de la iniciativa y advirtió que el esquema no representará un beneficio real para la provincia ni para las pequeñas y medianas empresas.

Kastón sostuvo que el régimen está diseñado para proyectos de una escala inaccesible para la industria local. “No va a haber ninguna industria chaqueña que pueda invertir en ese nivel. Ya con el RIGI original planteamos que no estábamos en contra de las inversiones, sino que queríamos que también beneficien a las pymes”, afirmó.

“Las pymes vamos a pagar los impuestos que ellos no pagan”

El dirigente industrial aclaró que el cuestionamiento no apunta a la llegada de capitales, sino a las condiciones diferenciales que recibirán las grandes empresas. Según señaló, los beneficios fiscales previstos para esos proyectos dejarán en desventaja a las firmas nacionales y provinciales que no podrán acceder al mismo tratamiento.

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“Estamos hablando de inversiones de mil millones de dólares. Está bien que se invierta, pero nadie habla de lo que no van a pagar esas empresas. Las pymes vamos a pagar los impuestos que ellos no pagan”, expresó Kastón en declaraciones a Radio Libertad.

Para el titular de la Unión Industrial del Chaco, el problema de fondo es la falta de simetría entre las obligaciones de las pequeñas y medianas empresas y los incentivos otorgados a los grandes capitales. “Nosotros quisiéramos tener las mismas condiciones que ellos”, reclamó.

Críticas a un modelo de bajo impacto local

Otro de los puntos cuestionados por Kastón es la posibilidad de que las compañías incluidas en el régimen ingresen al país con equipamiento, insumos e incluso trabajadores del exterior. En su análisis, eso reduciría el impacto positivo sobre las economías regionales y limitaría la participación de proveedores locales.

“Ahora les permiten venir con todo. Van a traer hasta empleados de afuera, viviendas prefabricadas y todo lo necesario para la explotación. Termina el proyecto y se van”, sostuvo.

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En ese sentido, el referente industrial chaqueño planteó que el esquema puede consolidar una lógica extractiva, con pocos beneficios duraderos para las provincias donde se desarrollen las inversiones. “Se van a llevar todo y no van a dejar nada. Va a quedar tierra arrasada para nosotros. Somos los dueños de la tierra y de las riquezas, pero lo único que no nos queda es riqueza”, afirmó.

“La industria nacional se está yendo a los caños”

Kastón también trazó un diagnóstico crítico sobre la situación productiva del país. Según indicó, la actividad industrial continúa en retroceso y la recuperación prometida por el Gobierno nacional todavía no se refleja en las fábricas.

“La industria nacional se está yendo a los caños. Mes a mes sigue cayendo la actividad y la recuperación económica que se prometió nunca llegó”, señaló.

Además, advirtió que el cierre de empresas supera a la apertura de nuevos emprendimientos y que el saldo se expresa directamente en la pérdida de empleo. “No se están dando inversiones nacionales en la magnitud que necesitamos. Cierran más empresas de las que abren y queda más gente sin trabajo”, remarcó.

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El panorama de las industrias chaqueñas

Consultado sobre la situación en la provincia, Kastón reconoció que el Gobierno del Chaco adoptó algunas medidas para aliviar la carga tributaria, aunque consideró que ese esfuerzo no alcanza frente al impacto de las políticas nacionales.

“El Estado provincial hizo lo que pudo hacer, como la baja de algunos impuestos, pero no alcanza porque las medidas que hoy afectan a la industria son nacionales”, explicó.

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El dirigente también advirtió sobre la dificultad de recuperar una empresa una vez que deja de operar. “Cuando una empresa cierra es porque dejó de vender, dejó de producir y dejó de poder pagar impuestos. Después llegan los embargos. Así es inviable volver a abrir”, señaló.

Frente a ese escenario, Kastón aseguró que tanto la Unión Industrial del Chaco como la Unión Industrial Argentina vienen reclamando herramientas específicas para sostener al sector productivo. “No estamos conformes con estas medidas nacionales. En todos los ámbitos donde participamos pedimos una declaración de emergencia o herramientas que permitan atravesar esta situación y esperar que alguna vez llegue la reactivación económica”, concluyó.