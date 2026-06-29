Luna de Fresa: a qué hora podrá verse en Argentina

La Luna de Fresa será la protagonista del cielo en la noche de este lunes, se trata de la primera Luna Llena después del solsticiode junio y es un fenómeno especial debido a que puede sentirse muy emocional y se asocia con la dulzura, la abundancia y aquello que empieza a dar frutos.

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Cuándo podrá verse la Luna de Fresa en Argentina

Esta luna se mantendrá baja en el cielo del hemisferio norte, aparecerá más alta de lo habitual en el hemisferio sur y el plenilunio alcanzará su punto máximo a las 20.56, hora argentina, mientras que podrá observarse desde todo el país si hay buenas condiciones meteorológicas, según informó la agencia de noticias NA.

La salida de la Luna será un buen momento para sacar fotos, porque podría verse dorada, naranja o, incluso, rojiza y, para disfrutar de este espectáculo natural no se necesita equipamiento especial, pero es recomendable encontrar un lugar con buena visibilidad del horizonte, alejado de la contaminación lumínica y a la mayor altura posible.

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¿Por qué se llama Luna de Fresa?

La Luna de Fresa debe su nombre a la tradición de los pueblos indígenas de Norteamérica que la asociaban con la cosecha de fresas silvestres y se trata de una luna de recolección, de ver qué frutos dieron nuestro esfuerzo.

Según la astrología, en esta oportunidad se da en el signo de Capricornio, el cual es el de la disciplina, las metas y la responsabilidad y que puede llevar a preguntarnos si estamos construyendo la vida que deseamos o estamos sobreviviendo entre tareas varias y trabajo.

La Luna de Fresa tiene una energía que se asocia con la maduración, la dulzura, la abundancia y aquello que empieza a dar frutos, mientras que puede sentirse muy emocional, ya que puede traer sensibilidad, sueños intensos, recuerdos, cansancio y ganas de cerrar etapas.

Algunas personas sentirán que lo que se venía sosteniendo en silencio puede sentirse más fuerte bajo esta luna porque la Luna Llena ilumina y muestra, mientras que es una luna ideal para preguntarse qué energía queremos soltar, qué ciclo ya maduró, qué necesitamos limpiar y que nos permitimos recibir

Esta Luna Llena llega para iluminar todo lo que empezó a acomodarse, eso que se venía sembrando hace meses y ahora puede dar señales, se reactivan caminos que parecían dormidos y vuelven oportunidades listas para retomarse.

Fuente: NA