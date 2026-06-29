Aceitada relación: el gobernador de Corrientes celebró la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete

En un movimiento político que reconfigura el mapa de poder en la Casa Rosada tras la intempestiva salida de Manuel Adorni, jaqueado por investigaciones judiciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, respaldó la reestructuración del Gobierno nacional. El mandatario provincial celebró la designación de Diego Santilli como flamante jefe de Gabinete de Ministros, un cambio estratégico que el la provincia lee en clave positiva debido al aceitado vínculo bilateral que une a ambos dirigentes.

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"Felicitaciones al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli. El mayor de los éxitos para esta nueva etapa que, sin dudas, asumirás con gran ética y compromiso para trabajar por la transformación en marcha y el futuro de nuestra Argentina", expresó Valdés a través de sus canales oficiales de comunicación digital, pocas horas después de que se oficializara la dimisión de Adorni.

La salida del ahora exjefe de Gabinete se precipitó durante la jornada del sábado, abriendo una ventana de oportunidad para Santilli, quien hasta el momento se desempeñaba al frente del Ministerio del Interior. Para la administración correntina, esta promoción representa un canal directo con el corazón de las decisiones presupuestarias y de infraestructura de la Nación.

Tierras del ex Regimiento y la zona portuaria

La sintonía fina entre Valdés y el nuevo jefe de Gabinete se tradujo a lo largo del año en acuerdos de fuerte impacto patrimonial para la provincia. Durante una visita oficial que Santilli realizó a la capital correntina en enero pasado, ambos mandatarios sellaron un convenio marco para el traspaso de tierras nacionales a la órbita de la Provincia, una histórica demanda correntina en compensación por las abultadas deudas coparticipables y de regalías que el Estado central mantiene con Corrientes.

La ingeniería financiera diseñada en aquella oportunidad contempló la transferencia de dominios inmobiliarios fiscales en desuso. Entre los inmuebles de mayor valor estratégico y urbanístico incluidos en la permuta se destacan extensos lotes ubicados en la zona portuaria y el predio del ex Regimiento de la capital, activos que pasarán a formar parte de las acreencias provinciales recuperadas.

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Gestiones de infraestructura y acuerdo legislativo

El último hito de la relación bilateral se había concretado el pasado 18 de junio, cuando Juan Pablo Valdés desembarcó en los despachos de Balcarce 50 para entrevistarse con Santilli, en sus últimos días como ministro del Interior.

Aquel encuentro en Buenos Aires destrabó reclamos sensibles para el NEA: el gobernador logró la reactivación del financiamiento y el reinicio de los trabajos civiles en la postergada Autovía de la Ruta Nacional 12, cuyos obreros y maquinarias volvieron a desplegarse en los accesos viales tras meses de parálisis por falta de pagos.

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En contrapartida a estas gestiones de infraestructura y el reconocimiento de deudas, el mandatario provincial garantizó un soporte político clave en el Congreso de la Nación, comprometiendo el respaldo legislativo del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) para avanzar con el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo nacional para la eliminación de las elecciones PASO.