Zdero felicitó a Santilli y evitó hablar del caso Adorni: “Mirada federal”

El gobernador Leandro Zdero felicitó este domingo a Diego Santilli por su designación como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en reemplazo de Manuel Adorni, y planteó la necesidad de abrir una etapa de articulación federal entre la Casa Rosada y las provincias.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario chaqueño saludó al dirigente del PRO y evitó referirse al caso Adorni, cuya salida del Gobierno se produjo en medio de un fuerte desgaste político y cuestionamientos públicos.

“Quiero saludar y felicitar a Diego Santilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, expresó Zdero.

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El mensaje de Zdero tras la designación de Santilli

En su publicación, el gobernador chaqueño buscó remarcar el vínculo institucional con Nación y el rol que espera que tengan las provincias en la nueva etapa del Gobierno de Javier Milei. “Hay por delante una etapa que exige responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal”, sostuvo Zdero.

Luego agregó: “Desde el Chaco seguiremos defendiendo los intereses de nuestra provincia, acompañando cada decisión que ayude a ordenar el país, generar oportunidades y mejorar la vida de los argentinos”.

El mensaje se conoció luego de que la Casa Rosada confirmara la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, una decisión con la que el oficialismo nacional busca reordenar la gestión, recomponer vínculos políticos y fortalecer la negociación con gobernadores y bloques dialoguistas en el Congreso, tras la salida de Adorni, investigado por su crecimiento patrimonial.

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Aunque el cambio en el Gabinete se produjo tras la salida de Manuel Adorni, Zdero no hizo ninguna referencia directa al exjefe de Gabinete ni a las circunstancias que derivaron en su renuncia. El gobernador chaqueño eligió concentrar su mensaje en la figura de Santilli y en la necesidad de sostener una agenda de trabajo entre Nación y las provincias. Esa definición no es menor: el nuevo funcionario llega con el objetivo de darle mayor volumen político al Ejecutivo y ordenar la relación con los mandatarios provinciales.

Para el Chaco, el vínculo con la Jefatura de Gabinete y el área de Interior resulta central en temas como obras, recursos, reformas impulsadas por Nación, financiamiento y políticas productivas.

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Santilli y el nuevo esquema de poder en la Casa Rosada

La designación de Santilli marca un cambio de perfil dentro del Gobierno nacional. A diferencia de Adorni, identificado con un rol más confrontativo y comunicacional, el exministro del Interior llega con una tarea orientada a la negociación política, la coordinación interna y el diálogo federal.

En la Casa Rosada consideran que su desembarco puede ayudar a destrabar la agenda legislativa y recomponer la relación con gobernadores, intendentes y sectores de la oposición.