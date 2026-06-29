Entró armado a un motel de Chaco, baleó a un joven y escapó en moto

Un violento episodio ocurrido este sábado por la mañana en un motel de Resistencia derivó en una investigación policial por un ataque con arma de fuego dentro de una habitación. Un joven de 22 años fue baleado en la pierna izquierda luego de que un hombre ingresara al establecimiento, irrumpiera en el lugar donde se encontraba con una mujer y escapara en una motocicleta.

El hecho fue alertado cerca de las 11 a través del Sistema de Emergencias 911, aunque la secuencia se habría iniciado alrededor de las 10 en el Motel Express, ubicado sobre la colectora de la Ruta Nacional 16, en la capital chaqueña.

Según la información policial, primero ingresó al lugar una pareja a bordo de un automóvil Volkswagen. Minutos después, llegó un hombre en una motocicleta de 110 cilindradas, se dirigió hacia una de las habitaciones y efectuó disparos con un arma de fuego. Tras el ataque, huyó del lugar.

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El joven fue asistido en el Hospital Perrando

La víctima fue identificada por sus iniciales como A.A., de 22 años, quien llegó por sus propios medios al Hospital Julio C. Perrando. Allí fue examinado por el médico de guardia, quien diagnosticó una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.

De acuerdo con el parte sanitario, el joven manifestó que se encontraba en el motel junto a una mujer identificada como A.O. cuando, de manera repentina, ingresó un hombre al que dijo conocer y que identificó como R.A.. Según su relato, esa persona fue quien le disparó.

El herido adelantó además que realizará la denuncia correspondiente para avanzar con la investigación penal.

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Una irrupción filmada y una hipótesis bajo análisis

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del complejo, una prueba que ahora será clave para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque. Los investigadores buscan determinar cómo ingresó el agresor al predio, si conocía previamente en qué habitación se encontraba la pareja y cuál fue el motivo que desencadenó la agresión.

Una de las hipótesis que se analiza apunta a un conflicto de pareja, aunque esa línea todavía no fue confirmada judicialmente. Por el momento, la investigación mantiene abiertas distintas posibilidades y procura ubicar al sospechoso.

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Intervención policial y búsqueda del atacante

Tras el llamado al 911, se dio intervención a la comisaría jurisdiccional, a personal de Policía Caminera, al Departamento de Investigaciones Complejas y a distintas áreas de la Dirección Zona Metropolitana.

El agresor, que se movilizaba en una moto de baja cilindrada, escapó antes de la llegada de los primeros móviles policiales. Hasta el momento, permanece prófugo.

La causa quedó orientada a establecer las circunstancias del ataque, secuestrar registros fílmicos, reunir testimonios y avanzar con la identificación formal del tirador señalado por la víctima.