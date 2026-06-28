Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de armar una operación para forzar la renuncia de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni al cargo de jefe de Gabinete, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, reavivó las fuertes tensiones internas y desató una nueva batalla discursiva en La Libertad Avanza. La diputada nacional Lilia Lemoine, una de las principales aliadas del exfuncionario, salió este domingo en su defensa con un mensaje en sus redes sociales para expresarle su respaldo y denunciar una supuesta campaña para desplazarlo del Ejecutivo.

En su publicación, la legisladora responsabilizó directamente a su enemiga política interna, la diputada Marcela Pagano, y a su pareja, el abogado Franco Bindi, acusándolos de haber montado una maniobra basada en la difamación y el hostigamiento.

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"El día que empezaron a operar contra Adorni supe que no iban a parar hasta lograr su renuncia... usaron la posverdad y la extorsión. Típico de Pagano y Bindi", escribió Lemoine en su cuenta de X. Según afirmó, ambos "se metieron con familia y amigos para debilitarlo" y quienes participaron de esa presunta maniobra tienen su "más profundo desprecio".

Tras varios días de versiones cruzadas y cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y presuntas omisiones en sus declaraciones juradas, Adorni anunció su renuncia a través de X.

"Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor Presidente", expresó.

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La interna con Marcela Pagano

El escenario pone en jaque el discurso anticorrupción del Gobierno. Lemoine cargó contra quienes, a su entender, no respaldaron al exjefe de Gabinete durante las últimas semanas. "El día que empezaron a operar contra Adorni supe que no iban a parar hasta lograr su renuncia... usaron la posverdad y la EXTORSIÓN. Típico de Pagano y Bindi", disparó la legisladora, añadiendo que los denunciantes "se metieron con familia y amigos para debilitarlo". Asimismo, manifestó su "profundo desprecio" hacia quienes participaron de la supuesta operación y les advirtió: "Nunca voy a dejar de combatirlos, desde el lugar que esté".

"Aquellos tibios que sabiendo la verdad prefieren crucificar a un inocente... a esos los vomita Dios, nada que hacer allí", escribió.

Lemoine cerró: "Gracias Manuel por haber sido el mejor vocero que podríamos querer, te banco. ¡Fuerza!".

Los cuestionamientos de Lemoine hacia Marcela Pagano no son nuevos. Ambas protagonizan desde hace meses una de las disputas más visibles dentro de La Libertad Avanza, iniciada por diferencias en torno al funcionamiento de la Comisión de Juicio Político y profundizada luego por acusaciones cruzadas de traición y presuntas operaciones políticas.