Adorni renunciaría esta semana a su cargo de director en YPF

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete oficializada recién en la tarde del sábado, después de varios días de especulaciones, terminó de desencadenar un proceso de desvinculación total del exfuncionario de la administración de Javier Milei. Mientras todavía resuenan las repercusiones de su salida del Gobierno, una segunda renuncia ya está en marcha y se confirmaría en los próximos días: el exvocero presidencial también dejará su asiento en el directorio de YPF, corolario de cierre a todos sus vínculos formales con el Estado.

En paralelo, la Casa Rosada atraviesa horas de definiciones. Mientras se aguarda el anuncio del nuevo jefe de Gabinete, con el nombre del ex dirigente del PRO Diego Santilli como un secreto a voces, y una designación que el Gobierno buscará concretar antes de la apertura de los mercados este lunes.

Adorni renunció, culpó a los medios y le dejó el camino libre a Santilli para reemplazarlo

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Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el exfuncionario presentará durante esta semana su renuncia al directorio de YPF, donde se desempeña como representante del Estado nacional, cargo que cuenta con un sueldo de 95 millones de pesos mensuales que Adorni no percibía por la incopatibilidad por tener dos asignaciones en la función pública. La decisión fue tomada por el propio Adorni. Esta situación había alertado a la oposición de que habíando dejado el gobierno podría empezar a cobrarlo. No parece que vaya a ser así, la dimisión sería formalizada esta semana ante el directorio de la compañía presidida por Horacio Marín.

Manuel Adorni junto al presidente de YPF, Horacio Marín, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo | casarosadapyc

La renuncia a YPF completará el proceso de salida que comenzó el sábado, cuando Adorni difundió la carta que le entregó al Presidente para comunicar su decisión de abandonar la Jefatura de Gabinete, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025. En ese texto, el exfuncionario atribuyó su alejamiento al desgaste personal y familiar provocado por la exposición pública y las denuncias que enfrentó en los últimos meses. “No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, escribió Adorni, al tiempo que rechazó las acusaciones en su contra y aseguró haber sido tratado “de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” que lo involucrara.

La carta de Adorni: “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupcion sobre mis espaldas”

La carta también dejó entrever que la decisión había sido conversada con Javier Milei y que el Presidente intentó, inicialmente, convencerlo de permanecer en el cargo. “Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia”, expresó el ex jefe de Gabinete.

Por estas horas, parece que esa decisión se extenderá también a YPF y marcará su salida definitiva de todas las responsabilidades que mantenía dentro de la estructura del Gobierno libertario.

Quien ejerce la jefatura de Gabinete nacional integra el directorio de la empresa cuyo capital mayoritario está en manos del Estado pero no cobra sueldo sino que lo hace ad honórem. Este mes la conducción de la empresa petrolera estableció que cada uno de los 9 directores titulares -también hay tres suplentes- cobrará mensualmente 93 millones de pesos.

MSS / EM