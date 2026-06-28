Adorni renunció, culpó a los medios y le dejó el camino libre a Santilli para reemplazarlo

El ciclo de Manuel Adorni como jefe de Gabinete llegó a su fin el sábado antes de las 19 horas. Tal como anticiparon fuentes oficiales a lo largo del día, el ahora ex funcionario usó su cuenta personal de X para despedirse de la función pública con una carta.

En la misiva, se dedicó a culpar a los medios y agradeció el respaldo del Presidente. Su reemplazante será el ministro del Interior Diego Santilli, quien será anunciado en las próximas horas. En el elenco presidencial “se respiró alivio” luego de la dimisión.

A lo largo del sábado, fuentes oficiales anticiparon que sin el apoyo de la secretaria general Karina Milei y del presidente Javier Milei, Adorni iba a dar un paso al costado mediante un texto de aparición en redes sociales. A las 18.39, el ahora ex funcionario escribió: “Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, precisó.

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Luego, dio detalles de todo lo que atravesó a lo largo de estos más de 100 días. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, agregó.

Pese a todo lo que figura en la causa que indaga su enriquecimiento ilícito, el ex vocero presidencial insistió en que los medios “lo operaron” con diversas “mentiras”. En ese sentido, enumeró: “viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, “granjas cripto” operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive lleno de dólares (si, Presidente, un pendrive “lleno de dólares”), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen mi”.

Ni bien se publicó el posteo en Instagram y en X, las repercusiones en el oficialismo fueron inmediatas. Fundamentalmente, dentro del Gabinete. Funcionarios se dedicaron a transmitir que “hay alivio” con esta determinación y que la partida del ex ministro coordinador permitirá re impulsar la agenda de La Libertad Avanza, que durante estos 107 días estuvo eclipsada por la situación judicial y política del flamante ex ministro coordinador.

Karina Milei fue la primera que hizo público su mensaje. La hermanísima respondió al posteo con las siguientes palabras: “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”.

Los elogios no finalizaron ahí. Más allá de que la funcionaria le soltó la mano hace semanas, como precisaron desde Casa Rosada, consideró a Adorni como “una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”. “Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, señaló.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado y detractora número uno dentro del oficialismo del hasta ayer jefe de Gabinete, dejó un mensaje lacónico. “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, redactó. En La Libertad Avanza, pensaron que el mensaje iba a tener el remate del “fin”, la palabra que Adorni siempre utilizó. Pero la ex ministra, más allá del encono personal que tenía con el ex funcionario, no se animó a tanto.

La persona que tomará la jefatura de Gabinete ya está definida. En Balcarce 50 subrayaron que este domingo será anunciado Santilli. El arribo del “Colorado” obedece a consensos de todas las tribus que toman decisiones en el Poder Ejecutivo.

En esa línea, figura el consenso de Karina y del asesor Santiago Caputo. La hermana del Presidente decidió que “El Colo” lo acompañe en sus últimas apariciones en territorio bonaerense y valoró el trabajo que realizó para sacar leyes claves, como el Presupuesto 2026 o la reforma laboral. Mientras que el consultor, además de ponderar el trabajo que encaró desde su cartera, sabe que Santilli está obligado a hacer equilibrio entre las partes. Lo ve como un dique de contención con los primos Martín y Eduardo Menem, sus enemigos más íntimos dentro del ecosistema libertario.

Interior, en tanto, ya tiene quien lo ocupe. De acuerdo a una fuente oficial inobjetable ante la consulta de PERFIL, quedará en manos de Ignacio Devitt con un detalle. Ya no será un ministerio, sino que estará acoplada a la jefatura de Gabinete. Tal como sucedió cuando Guillermo Francos lideró el área y tuvo a Lisandro Catalán al mando de interior que se reconvirtió en una vicejefatura.

Milei entre la resignación y el silencio

El presidente Javier Milei pasó todo el sábado en la Quinta de Olivos desde que regresó de Madrid. Guardó silencio y tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, no lo despidió con un mensaje directo. Tampoco con una foto tras la dimisión. Pese a las especulaciones en torno a un cierre formal de la gestión del ex vocero, que fueron promovidas por el entorno de Adorni, este sábado no hubo foto oficial ni encuentro de despedida. El mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales, entre los que se destacaron los mensajes de su hermana y de la senadora Bullrich. Se especuló durante la jornada que iba a existir una imagen conjunta luego de una reunión. Pero al cierre de esta edición no se concretó y el economista decidió aceptar la renuncia. Una fuente oficial aportó que Milei siempre intentó sostenerlo, pese a todo. Pero cambió su mirada en su último paso por España. Allí, percibió que hasta la agenda internacional estaba contaminada por el tema Adorni. Por eso dijo que era capaz de echar a su fusible si la Justicia lo encontraba culpable.