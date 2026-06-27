Las dudas de la justicia sobre el patrimonio de Manuel Adorni y el temor de que la causa avance

En una semana en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo que anunciar a Adrián Ravier como su propio reemplazo en el rol de vocero presidencial -puesto que ya no ejercía desde que estalló el escándalo por su incremento patrimonial pero al que no había renunciado-, la Justicia movió algunas fichas en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Las novedades llegan en medio de las múltiples versiones de una salida de Adorni del Gobierno, que podría definirse este mismo sábado luego de la reunión que mantendrá en Olivos con el presidente Javier Milei.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una serie de medidas de prueba y un informe a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que permita identificar “inconsistencias” entre lo que declaró y los gastos que hizo en propiedades, refacciones y viajes y determinar si hubo un “desbalance patrimonial apreciable”.

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La idea del fiscal es contar con los elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial, que sería la antesala de un llamado a indagatoria al funcionario. La causa, que tiene delegada Pollicita, está en el juzgado de Ariel Lijo.

Las medidas que ordenó Pollicita el jueves a última hora incluyen consultas a las plataformas Lemon Cash y Binance por movimientos de criptoactivos, al country Indio Cuá por los alquileres del lote 380 (antes de la compra por parte del matrimonio), y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para “conocer si Adorni presentó, en el transcurso de este año, declaraciones juradas rectificativas sobre periodos anteriores al 2023”, cuando asumió como vocero presidencial.

Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, compró en noviembre de 2024 el lote 380 del country Indio Cua Golf Club en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En un reportaje con La Nación +, Adorni dijo que, a poco de asumir en la función pública, buscó una casa de fin de semana porque lo hostigaban en el barrio donde vivía hasta entonces, en Parque Chacabuco.

Pollicita también reclamó a DLP Capital Partners para conocer los “motivos” de las transferencias a Adorni y consultó a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) por el vínculo de Adorni y su esposa Bettina Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.

Un informe para detectar “desbalances” e “inconsistencias”

El fiscal encomendó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) la elaboración de un “informe sobre la evolución patrimonial y financiera” de Adorni y su esposa Angeletti entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. Pollicita pidió considerar “de manera integral la totalidad de los elementos incorporados a la causa, efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y pasivos, y los gastos acreditados en este expediente”. El documento debe “determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable”.

El fiscal pidió que el informe de la DAFI pueda “individualizar y cuantificar las inconsistencias que puedan advertirse, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente respaldadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional”. Y pidió precisión: reclamó que “todo importe, operación, vínculo o inconsistencia” sea corroborado “mediante las constancias objetivas incorporadas a la causa”.

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Pollicita pidió que se comparen las distintas declaraciones juradas y rectificaciones presentadas por Adorni, que en un reportaje con La Nación+ dijo que su incremento patrimonial comenzó en 2014 cuando empezó a invertir en criptoactivos. Según su versión, ganó unos que nunca declaró ante el fisco y por los que no pagó impuestos. Sin embargo, la compra de propiedades (en el country Indio Cua y el departamento de la calle Miro al 500, en Caballito) se dieron todas desde que asumió la función pública. “Se lo dio todo junto” en los últimos dos años, dijo la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en las operaciones inmobiliarias.

Una defensa irrestricta

El presidente Javier Milei, de gira en España, ratificó este jueves que se presentará a la reelección en 2027 y volvió a apoyar a su jefe de Gabinete aunque señaló que, si la Justicia lo considera culpable, lo eyecta “de una patada”.

“¿Cómo no (me voy a presentar a la reelección) si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord", dijo a El Observador, durante su visita a Madrid, a donde llegó para recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo y encabezó la inauguración de los Cursos de Verano CEU-María Cristina.

Javier Milei dijo que competirá por la reelección y que eyectará "de una patada" a Adorni si lo declaran culpable

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni", manifestó sobre su jefe de Gabinete.