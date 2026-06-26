El Gobierno ordena su comunicación: reuniones en Casa Rosada con Fabián Fernández y Adrián Ravier

Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, encabezó este jueves a la tarde una reunión de trabajo en Casa Rosada con el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, para estudiar el inicio de su gestión y establecer los ejes de la estrategia comunicacional del Gobierno; el encuentro ocurrió pocas horas antes que Adrián Ravier debute como vocero presidencial ante los periodistas acreditados de Casa Rosada este viernes a partir de las 11 horas.

Fabián Fernández con Manuel Adorni

Según la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la hermana del presidente con el secretario de Comunicación y Prensa se centró en un balance de los primeros días de Fernández en el área y en la definición de las líneas de trabajo centrales que llevará adelante en las próximas semanas.

Fernández llegó al Gobierno tras trabajar como responsable de la comunicación de YPF, donde formó parte del equipo del presidente de la compañía, Horacio Marín; desde su incorporación empezó a reunirse con los equipos técnicos y a armar el formato de funcionamiento del área a su cargo.

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Javier Milei presentó a su nuevo vocero, atacó al periodismo, destrozó a la izquierda, se burló de Macri y habló de su reelección

Esta reunión se realizó mientras el presidente Javier Milei realiza una gira por España, donde participa de diferentes actividades oficiales, manteniendo encuentros con figuras políticas y empresariales.

La Secretaría de Comunicación y Prensa es uno de los organismos estratégicos de la estructura del Poder Ejecutivo al estar encargada del diseño, la coordinación y la ejecución de la política de comunicación del Gobierno nacional.

Adrián Ravier con Manuel Adorni

El anuncio de Adrián Ravier sobre su presentación oficial como vocero

Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, anunció que este viernes 26 de junio estará en Casa Rosada para su presentación oficial en el cargo, y que el próximo martes 30 de junio, a las 11 horas, dará su primera conferencia de prensa, respondiendo preguntas de los periodistas acreditados.

El funcionario adelantó en su cuenta de X: “La Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política”.

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Para luego sumar: “El viernes a las 11 horas será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas. ⁠El próximo martes a las 11 horas encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial, y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”.

Y cerró su posteo escribiendo: “Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero”.

HM