Adorni finge gestión, la oposición blanda ayuda y mejora la confianza: ¿fin del desgaste?

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella creció casi 4 puntos en junio y recuperó su variación positiva después de seis meses de caídas consecutivas, desde diciembre pasado. Carlos Fara, consultor político, especialista en opinión pública y habitual columnista de PERFIL tradujo el dato en un posteo en X: “El caso Alhorni tocó su techo de desgaste al Gobierno”.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni se dio el gusto ayer de poner en funciones a un nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno. Fabián Fernández, que pasó por la comunicación de YPF y la intendencia de Lanús (con Néstor Grindetti), reemplaza a Javier Lanari, quien secundó a Adorni en su época dorada a cargo de la comunicación. Hay quienes afirman que Lanari se quería ir: periodista, le tocó protagonizar el penoso cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada, una decisión que lo excedía, pero por la que será recordado en el gremio.

Fernández se incorpora al Gobierno días después del nombramiento del economista y diputado nacional Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. Fue también Adorni quien hizo el anuncio, el viernes pasado. El reordenamiento del área de comunicación se revela así como un asunto prioritario para el Gobierno tras la larga parálisis a la que lo tiene sometido el escrutino patrimonial de Adorni y su investigación en la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. Se destacó con razón el perfil de Ravier para lo que se anuncia como una nueva etapa: se aspira a que la economía vuelva a ocupar el centro de la narrativa libertaria en la medida que los indicadores acompañen.

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Si como Fara afirma, el desgaste llegó a su techo, el capítulo Adorni tiene aún mucho para ofrecer. Las mediciones de imagen del jefe de Gabinete muestran un rechazo con picos de hasta un 74%. No es difícil observar que la reestructuración del área comunicación, sobre la que Adorni construyó su trayectoria en el Gobierno, contempla además su alejamiento. La principal variable en juego es el tiempo.

El Gobierno ensayó este lunes una salida a la encerrona que le plantean los bloques de la oposición dura en el Congreso, que impulsan la interpelación y moción de censura al jefe de Gabinete.

Como informó el sitio especializado El Parlamentario, acordó con los bloques dialoguistas del PRO y la UCR en Diputados convocar el próximo martes 30 a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que trate los seis expedientes presentados contra el jefe de Gabinete. Busca de esta manera desactivar la sesión especial de este martes, en la que la oposición intentará debatir con el mismo fin. Aun sin quorum, habrá lugar para expresiones del peronismo y otros bloques en el recinto sobre el comportamiento de Adorni.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria Francisco Adorni

En el Senado, a su vez, el oficialismo convocó para esta tarde a una reunión de Labor Parlamentaria para intentar replicar la estrategia en Diputados. Igual que en la Cámara Baja, la llave está en poder de los bloques dialoguistas. El pase a comisión de las presentaciones contra Adorni le asegura al Gobierno un trámite más parsimonioso. No días, sino semanas, con la expectativa de que se extienda más allá del receso de invierno, como informan las crónicas parlamentarias.

Podría no ocurrir lo mismo en la Justicia: no se descarta que el fiscal Gerardo Pollicita llame al jefe de Gabinete a indagatoria antes del inicio de la feria. La presión en los tribunales aumentó después de que el fiscal Guillermo Marijuan pidiera la declaración indagatoria de su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, investigado por presunta falsificación en sus declaraciones juradas de bienes.

Adorni llamó entretanto al bloque de senadores de La Libertad Avanza (21 miembros, en tandas de tres) a un encuentro este martes en la Casa Rosada. El propósito es ilustrarlos sobre la manera prodigiosa en que multiplicó sus bienes. Un movimiento escénico que molestó a los legisladores y no se corresponde con la debilidad objetiva del jefe de Gabinete. Anoche, una fuente inmejorable aseguró que la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, no asistirá a la convocatoria. No será la única.

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Ayer el nuevo vocero presidencial subió un posteo de X con el alza en junio de la confianza en el Gobierno publicada por la UTDT, un índice que ha sido históricamente predictor de los comportamientos electorales. Como se dijo al comienzo, mejora en 3,9% los valores de mayo, pero está 11,4% abajo respecto de un año atrás y acumula un retroceso de 16,1% en lo que va de este año.

La medición de junio es ligeramente superior a la que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, junio de 2018, mes 30 de gestión. Sin embargo, aquel gobierno iba a ingresar en poco tiempo en una espiral de fuerte inestabilidad financiera, corrida cambiaria y devaluación incluidas, seguida de una aceleración de la inflación, que en conjunto harían colapsar el indicador de la Di Tella en 38% interanual. Luis Caputo y Federico Sturzenegger podrían explicar mejor las razones.

ML