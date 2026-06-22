La confianza en el Gobierno de Javier Milei subió 3,9% en junio, tras cinco meses de caídas

La confianza en el Gobierno de Javier Milei aumentó 3,9% en junio con respecto a mayo y cortó una racha de cinco meses consecutivos en baja, el lapso negativo más largo de la gestión, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

Con 2,07 puntos, junio cortó una larga racha de caídas entre enero y mayo: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%). De esta manera, "la contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 16,1%", detalla el informe. Asimismo, en términos interanuales, la disminución alcanza el 11,4%.

Desde Di Tella destacan que "el ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y algo por debajo de los de Néstor Kirchner (los dos presidentes con mayor ICG promedio durante sus mandatos), en sus primeros dos años y medio de gobierno".

La desocupación subió a 7,8% en el primer trimestre, según el INDEC

En el mes 30 de la actual gestión presidencial, el nivel del ICG es levemente superior al que obtuvo el Gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato (2,04; +1,3%) y menor al registrado en la presidencia de Néstor Kirchner (2,42; -14,6%). En cambio, el 2,07 de este mes es superior al observado en el mes 30 de los mandatos de Cristina Kirchner 2007/11 (1,61; +28,5%), Cristina Kirchner 2011/15 (1,70; +21,7%) y Alberto Fernández (1,40; +47,6%).

Mejoras en la percepción sobre la capacidad del Gobierno para resolver problemas

Según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, en junio tres de los cinco componentes del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) mostraron mejoras respecto de mayo. El indicador de Capacidad aumentó 4,3% y alcanzó los 2,46 puntos, igualando a Honestidad, que se mantuvo sin cambios. Por su parte, Eficiencia registró el mayor incremento mensual, con una suba del 12,8% hasta los 2,12 puntos. En contraste, la Evaluación general del Gobierno cayó levemente 0,5%, hasta 1,68 puntos, mientras que la percepción sobre la Preocupación por el interés general avanzó 3,8% y se ubicó en 1,63 puntos.

En la era Milei cerraron más de 26.000 empresas y se perdieron 400 empleos por día

Diferencias en la percepción según el grupo social

Según la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) alcanzó en junio su nivel más alto entre los mayores de 50 años, con 2,23 puntos, lo que representó un incremento del 4,3% respecto de mayo. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el indicador subió 1,4% y se ubicó en 2,18 puntos, mientras que en el segmento de 30 a 49 años avanzó 2,4%, hasta los 1,76 puntos. En cuanto a la distribución geográfica, el mayor nivel de confianza volvió a registrarse entre los residentes del interior del país, con 2,19 puntos (+0,9%). Dentro del AMBA, el índice se ubicó en 2,03 puntos entre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (+6,3%) y en 1,83 puntos entre los del conurbano bonaerense (+11,1%).

El relevamiento también mostró que la confianza en el Gobierno fue mayor entre las personas con estudios terciarios o universitarios, con 2,20 puntos. Les siguieron quienes completaron el nivel secundario, con 1,90 puntos. En tanto, el mayor crecimiento mensual se registró entre quienes tienen educación primaria, cuyo índice avanzó 42,5%, hasta los 1,72 puntos, recuperando niveles similares a los de abril.

FN/ML