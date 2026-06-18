La confianza de los consumidores mostró una leve recuperación en mayo, aunque todavía se mantiene lejos de los niveles de un año atrás. Según el informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,14 puntos, lo que representó una suba mensual de 1,26% frente a abril.

El dato dejó una señal mixta para el consumo: por un lado, el indicador cortó con una mejora mensual y mostró avances en todas las regiones del país; por el otro, en la comparación interanual se mantuvo 11,76% por debajo del nivel registrado en mayo de 2025.

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El relevamiento, realizado entre el 4 y el 19 de mayo, muestra que el ánimo de los consumidores todavía no logra consolidar una recuperación plena. De hecho, el informe señala que el pico del ICC durante el actual gobierno se registró en enero de 2025, con 47,38 puntos. Desde entonces, el índice acumula una baja de 15,28%.

Sin embargo, frente al piso de enero de 2024, cuando el indicador había caído a 35,60 puntos tras las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, el ICC acumula una mejora de 12,75%.

La macro mejora, pero pesa la situación personal

La principal señal positiva del informe apareció en el componente de Situación Macroeconómica, que subió 4,46% mensual y alcanzó los 48,89 puntos. Ese fue el mayor avance entre los subíndices que componen el ICC.

En cambio, la Situación Personal retrocedió 2,18% en el mes y quedó en 38,59 puntos. Además, fue el componente con peor desempeño interanual: se ubicó 16,98% por debajo de mayo del año pasado.

El dato marca una diferencia relevante: los hogares muestran una percepción algo más favorable sobre el rumbo macroeconómico, pero todavía no trasladan esa mejora a su economía cotidiana.

El componente de Bienes Durables e Inmuebles, clave para medir la predisposición a realizar compras de mayor valor, avanzó apenas 0,83% mensual y se ubicó en 32,93 puntos. En la comparación interanual, quedó 5,29% por debajo del nivel de mayo de 2025.

Expectativas futuras por encima de las condiciones presentes

Otra lectura importante surge al comparar las expectativas con la situación actual. En mayo, las Expectativas Futuras aumentaron 1,94% mensual y llegaron a 48,44 puntos, mientras que las Condiciones Presentes subieron apenas 0,24%, hasta 31,83 puntos.

La brecha entre ambos indicadores muestra que la mejora del humor social está más apoyada en lo que los consumidores esperan hacia adelante que en una mejora concreta de las condiciones actuales.

En términos interanuales, las Expectativas Futuras se ubicaron 12,93% por debajo de mayo de 2025, mientras que las Condiciones Presentes quedaron 9,93% por debajo.

CABA lideró la suba, pero el Interior mantiene el mejor nivel

Por regiones, el ICC aumentó en las tres zonas relevadas. La mayor suba se registró en la Ciudad de Buenos Aires, donde el indicador avanzó 6,42% mensual y alcanzó los 40,54 puntos.

En el Gran Buenos Aires, el índice subió 0,48% y quedó en 37 puntos, el nivel más bajo entre las regiones. En el Interior, el avance fue marginal, de 0,10%, aunque esa zona mantuvo el indicador más alto, con 45,39 puntos.

En la comparación interanual, todas las regiones siguen en terreno negativo. El GBA mostró la caída más pronunciada, con una baja de 13,69% respecto de mayo de 2025. Le siguió el Interior, con una contracción de 12,08%, mientras que CABA mostró el deterioro más moderado, de 4,50%.

Mejora fuerte en hogares de ingresos bajos

Por nivel de ingresos, el informe mostró comportamientos muy distintos. En los hogares de ingresos bajos, el ICC subió 6,86% mensual y se ubicó en 37,94 puntos. En cambio, en los hogares de ingresos altos cayó 1,68% y quedó en 41,86 puntos.

Pese a la mejora mensual más fuerte en los sectores de menores ingresos, los hogares de ingresos altos todavía conservan un nivel de confianza superior. La distancia entre ambos grupos, sin embargo, se redujo frente al mes anterior.

En la comparación interanual, ambos segmentos siguen por debajo de mayo de 2025: el ICC cayó 12,71% en los hogares de ingresos bajos y 10,36% en los de ingresos altos.

Qué dice el dato sobre el consumo

El repunte de mayo muestra una mejora parcial del ánimo de los consumidores, pero todavía no alcanza para hablar de una recuperación sólida. La confianza sube, pero se mantiene por debajo del año pasado y con una composición frágil: mejora la mirada sobre la macro y las expectativas futuras, mientras la situación personal continúa deteriorándose.

Para el consumo masivo y las ventas minoristas, el dato deja una señal de cautela. El consumidor puede estar menos pesimista sobre el rumbo general de la economía, pero todavía enfrenta restricciones en su bolsillo. Esa diferencia entre expectativa y realidad cotidiana será clave para explicar la velocidad de recuperación del consumo en los próximos meses.

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