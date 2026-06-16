La secuela de “Peaky Blinders” sigue sumando estrellas: cuándo se estrenará el spin-off de la exitosa serie

El universo de Peaky Blinders continúa expandiéndose y generando expectativa entre los seguidores de una de las producciones británicas más exitosas de la última década. Tras la película que marcó la muerte y el legado de Tommy Shelby, Netflix trabaja en una nueva secuela que se desarrollará 10 años después de la Segunda Guerra Mundial y promete ampliar la historia de los temidos gangsters de Birmingham e integrar personajes inéditos con un elenco con actores de renombre.

La famosa plataforma de streaming adelantó que la producción se encuentra actualmente en fase de desarrollo avanzado y aunque no confirmó una fecha exacta de lanzamiento, las estimaciones apuntan a estreno a principios del 2027.

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Uno de los aspectos que más entusiasmo genera entre los seguidores de la saga es la incorporación de nuevas figuras al reparto. Sin embargo, los responsables del proyecto mantienen bajo estricta reserva los detalles de la trama.

Las nuevas caras del spin-off de Peaky Blinders estarán vinculadas a organizaciones criminales emergentes y a grupos empresariales que comenzaron a ganar influencia en la Inglaterra de la posguerra.

Esta renovación de protagonistas posibilitará el abordaje de nuevos conflictos liderados por Thomas Shelby, aunque sin abandonar las disputas familiares y las luchas por el poder que caracterizan al origen de la serie.

El guionista de Peaky Blinders, Steven Knight, sostuvo que “el cierre de la serie principal no representó el final definitivo de la franquicia, sino el comienzo de una etapa diferente que incluirá nuevas generaciones de personajes y distintos escenarios históricos”.

Jamie Bell en la piel de Duke Shelby, hijo sobreviviente de Thomas Shelby

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La estrategia de Netflix consiste en construir una nueva generación de intérpretes que permita continuar el legado de la franquicia sin depender exclusivamente de los nombres icónicos que marcaron las primeras seis temporadas.

La incorporación más rutilante y confirmada para la continuidad de la historia es Jamie Bell, quien se pondrá en la piel de Duke Shelby, único hijo sobreviviente de Tommy Shelby.

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Además, otros cinco actores destacados fueron anunciados como parte del nuevo spin-off que llegarían la pantalla en 2027. Se trata de : Charlie Heaton de Stranger Things, Lashana Lynch de No Time to Die, Jessica Brown Findlay de Downton Abbey, Lucy Karczewski y Andy James de Sherwood.

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Además, Netflix considera a Peaky Blinders una de sus propiedades intelectuales más valiosas dentro del catálogo internacional. El éxito sostenido de la serie en la plataforma y el crecimiento de su popularidad en mercados como América Latina, Estados Unidos y Europa impulsaron la decisión de expandir el universo narrativo con nuevas producciones.

PM/fl