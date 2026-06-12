Netflix confirmó oficialmente la segunda temporada de La Casa Guinness, el drama histórico ambientado en la Irlanda del siglo XIX que sigue las luchas internas de la poderosa familia cervecera tras la muerte de su patriarca. La plataforma dio el visto bueno luego de varios meses de especulación y análisis de rendimiento, impulsada por cifras de audiencia consistentes y una fuerte respuesta positiva del público.

La serie, creada por Steven Knight -responsable de Peaky Blinders-, se estrenó en septiembre de 2025 y logró posicionarse rápidamente entre los títulos más comentados del género. Aunque no fue un fenómeno inmediato, sostuvo una presencia estable en el Top 10 diario del Reino Unido e Irlanda y acumuló más de 118 millones de horas vistas en sus primeras cuatro semanas.

Según se confirmó, el rodaje de la nueva temporada comenzará en enero de 2027, con la productora Kudos nuevamente a cargo del proyecto. De esta manera, se despejan los rumores que a comienzos de año hablaban de una posible pausa indefinida en la continuidad de la ficción.

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Cómo seguirá la trama tras el final de la primera temporada de “La Casa Guinness”

La primera temporada cerró con uno de los momentos más tensos de la serie. Patrick Cochrane disparó contra Arthur Guinness durante un acto político multitudinario, y la historia se interrumpió sin confirmar el destino del personaje. Ese punto de quiebre será central en la continuidad del relato.

Si Arthur sobrevive al atentado, la segunda temporada profundizará en su progresiva paranoia, en sus ambiciones políticas y en el endurecimiento de su liderazgo dentro del clan. La rivalidad con los Cochrane, lejos de apaciguarse, promete escalar y tensionar aún más una estructura familiar ya fracturada.

En caso de que Arthur no sobreviva, el eje narrativo se desplazará hacia una crisis sucesoria. Edward, Anne y Adelaide quedarían envueltos en una disputa abierta por el control del imperio cervecero, en un contexto político cada vez más inestable en la Irlanda de la década de 1860.

La serie histórica se centra en la familia Guinness, responsable de convertir su cerveza negra en un nombre mundialmente conocido.

Otro de los grandes frentes que se abrirán es la expansión internacional del negocio. El final de la primera temporada dejó sentadas las bases de una avanzada sobre Estados Unidos, liderada por Edward y Byron Hedges, lo que permitiría desarrollar una trama transatlántica con conflictos comerciales y de poder a mayor escala.

En paralelo, Anne y Adelaide continuarán impulsando las iniciativas filantrópicas de la familia. Históricamente cuestionados por amplios sectores de la sociedad irlandesa, los Guinness buscarán mejorar su imagen destinando recursos a viviendas y bienes básicos para comunidades vulnerables, en un intento por recomponer lazos sociales.

Los conflictos sentimentales también seguirán ocupando un lugar central. Olivia permanece atrapada en su matrimonio con Arthur mientras mantiene en secreto su relación con Rafferty, con quien tiene un hijo. Edward, por su parte, continúa atado a su matrimonio con Adelaide, pese a sus sentimientos por Esme, lo que promete nuevos escándalos y decisiones con consecuencias políticas.

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El elenco, el rodaje y cuándo podría estrenarse la nueva temporada

La segunda temporada contará nuevamente con un elenco coral que combina figuras jóvenes y actores consolidados. Anthony Boyle regresará como Arthur Guinness, acompañado por Louis Partridge en el rol de Edward, Emily Fairn como Anne y Fionn O’Shea como Ben, los principales herederos de la dinastía.

El reparto se completa con James Norton, Niamh McCormack, Jack Gleeson, Seamus O’Hara, Michael McElhatton, David Wilmot, Dervla Kirwan, Danielle Galligan y Ann Skelly, entre otros intérpretes que dieron vida al entramado político y social del Dublín del siglo XIX.

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La primera temporada demandó cerca de seis meses de rodaje, entre julio y diciembre de 2024, y casi un año completo de postproducción, lo que llevó al estreno en septiembre de 2025. De repetirse un cronograma similar, las filmaciones de la segunda temporada finalizarían hacia junio de 2027. En ese escenario, y considerando los tiempos habituales de edición y posproducción de un drama de época de alto presupuesto, la nueva tanda de episodios podría llegar a Netflix en el primer semestre de 2028.

La renovación refuerza además la ambición a largo plazo del proyecto. En declaraciones previas al Irish Mirror, Knight había adelantado su intención de construir una saga extensa: “Vamos a hacer la segunda, la tercera y la cuarta temporada… vamos a seguir así hasta la década de 1960”. Aunque su nivel de involucramiento en la nueva temporada aún no está confirmado -debido a su trabajo en el guión de la próxima película de James Bond-, la historia de La Casa Guinness parece recién empezar.

rv / ds