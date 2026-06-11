Eclipse solar total 2026: cuándo ocurrirá, dónde podrá verse y por qué será uno de los eventos astronómicos del año

El próximo eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y será un eclipse total, un fenómeno astronómico en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol hasta cubrir por completo el disco solar para quienes se encuentren dentro de la llamada franja de totalidad.

La expectativa crece porque no se tratará de un evento menor, el eclipse podrá verse de forma total desde sectores de Groenlandia, Islandia y España, mientras que sus fases parciales serán visibles en gran parte de Europa y otras regiones cercanas.

El eclipse solar total más largo del siglo XXI durará más de seis minutos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un eclipse solar sucede cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una zona del planeta. Aunque estos fenómenos solo pueden ocurrir durante la fase de Luna nueva, no se producen todos los meses porque la órbita lunar está inclinada respecto de la órbita terrestre.

Qué tipo de eclipse será el de agosto de 2026

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será total, lo que significa que, durante unos instantes, la Luna cubrirá por completo al Sol para quienes estén ubicados en el recorrido exacto de la sombra lunar.

En ese breve período, conocido como totalidad, el cielo puede oscurecerse en pleno día y se vuelve visible la corona solar, la capa externa de la atmósfera del Sol, que normalmente queda oculta por el intenso brillo del astro.

La duración de la totalidad cambiará según el punto de observación. En algunas zonas será de poco más de un minuto, mientras que en otras podrá acercarse a los dos minutos, dependiendo de la ubicación dentro de la trayectoria del eclipse.

España, uno de los puntos clave para observarlo

España aparece como uno de los destinos más destacados para ver el eclipse total. El fenómeno atravesará parte del norte del país y tendrá lugar hacia el final del día, por lo que los especialistas recomiendan buscar lugares con horizonte despejado y buena visibilidad hacia el oeste.

Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

La cercanía del eclipse con el atardecer será un dato central para los observadores: edificios, montañas o nubosidad podrían afectar la experiencia en algunas zonas. Por eso, la elección del sitio será clave para quienes planeen viajar a verlo.

El evento también tendrá impacto turístico. Distintas regiones españolas ya se preparan para recibir visitantes interesados en presenciar uno de los espectáculos naturales más impactantes del cielo.

Islandia y Groenlandia, otros destinos privilegiados

Además de España, el eclipse total podrá observarse desde sectores de Islandia y Groenlandia, dos territorios que estarán dentro del recorrido de la sombra lunar.

En Islandia, algunas zonas ofrecerán una duración de totalidad relevante, aunque las condiciones meteorológicas serán un factor determinante. La nubosidad, frecuente en la región, podría dificultar la observación si el cielo no acompaña.

Groenlandia también será parte del recorrido del eclipse, aunque su ubicación y condiciones geográficas hacen que sea un destino más complejo para el turismo astronómico masivo.

Dónde se verá de forma parcial el eclipse solar

Fuera de la franja de totalidad, el eclipse podrá observarse de manera parcial en una zona mucho más amplia. En estos lugares, la Luna cubrirá solo una parte del Sol y el oscurecimiento será menor.

Anillo de fuego en el cielo: cuándo es el eclipse solar anular de febrero 2026 y cómo verlo

Gran parte de Europa podrá ver alguna fase del fenómeno, aunque la magnitud dependerá de la ubicación de cada país y ciudad. Cuanto más cerca esté el observador del recorrido de totalidad, mayor será la porción del Sol cubierta por la Luna.

Cómo observar un eclipse solar de manera segura

Los especialistas advierten que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección adecuada. Incluso durante un eclipse parcial, la radiación solar puede causar daños graves y permanentes en la vista.

Para observarlo de forma segura se deben usar anteojos certificados para eclipses o filtros solares especiales. Los lentes de sol comunes, radiografías, vidrios ahumados o cámaras sin filtro no protegen los ojos.

La única excepción ocurre durante los breves segundos o minutos de totalidad, y solo para quienes estén dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto. Antes y después de ese momento, la protección vuelve a ser indispensable.