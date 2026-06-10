"Inocencia fiscal": qué opinaba Adorni antes de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, una herramienta que el propio funcionario había elogiado en público el año pasado.

Esteban Paulón: "Bettina Angeletti y Manuel Adorni son dos delincuentes"

Qué opinaba Adorni de la Inocencia Fiscal

Mediante una publicación realizada el 26 de diciembre de 2025 en su cuenta de X, Adorni definió a la denominada "Ley de inocencia fiscal" como una de las iniciativas que "probablemente quede en la historia grande" del país.

"La 'Ley de inocencia fiscal' probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica", sostuvo el entonces vocero presidencial en la red social.

"Dios bendiga a la República Argentina. Fin", concluyó el mensaje.

Adorni en el Régimen Simplificado de Ganancias

El posteo cobró relevancia este miércoles luego de que se conociera que Adorni solicitó su incorporación al Régimen Simplificado de Ganancias, tal como confirmó La Nación.

El pedido fue presentado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), días después de que hiciera lo propio su esposa, Bettina Angeletti, precisó NA.

Ferraro: “El jefe de Gabinete es un salvavidas de plomo para el propio presidente Milei”

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias

Según lo explicado desde el entorno del funcionario, se trata de una modalidad que facilita la confección y presentación de la declaración jurada anual, ya que permite que ARCA elabore una declaración prearmada que luego puede ser revisada, modificada y confirmada por el contribuyente.

El régimen está destinado a personas humanas que cumplan determinados requisitos y permite reducir la carga administrativa vinculada a la presentación de Ganancias.

La adhesión de Adorni se produjo en la antesala de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, trámite que el funcionario viene preparando desde hace varias semanas.