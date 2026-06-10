En los últimos días, Bruno Solari, hijo de Carlos “Indio” Solari, quedó en el centro de la atención pública luego de que distintas publicaciones periodísticas informaran que se desempeña como empleado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y que percibiría un salario superior a los $800.000 mensuales.

La prensa internacional se hace eco de la muerte y el masivo velatorio del Indio Solari

La información comenzó a circular pocos días después de la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrida el pasado 5 de junio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico no traumático. El músico fue despedido el domingo en un multitudinario velorio público realizado en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

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Según una publicación del medio El Disenso, Bruno Solari habría ingresado en junio de 2025 como empleado de planta permanente de la Cámara de Diputados bonaerense, con un sueldo de $833.652. La versión también vinculaba a la familia Solari con el bloque legislativo Fuerza Patria.

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Sin embargo, fuentes de la Legislatura bonaerense consultadas por La Nación desmintieron que Bruno Solari integre la planta permanente del organismo. De acuerdo con esas fuentes, trabaja de lunes a viernes para un diputado provincial y se desempeña como empleado dentro de la estructura legislativa, aunque sin pertenecer a la planta estable.

Las mismas fuentes señalaron además que Bruno Solari es considerado un trabajador “muy aplicado y responsable” y afirmaron que dona la totalidad de su salario al Hospital Garrahan.

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La difusión de esta información se produjo en paralelo a las repercusiones por la organización del velorio público del Indio Solari, un evento que movilizó a miles de personas en Avellaneda. Según trascendió, la definición del lugar para la despedida estuvo precedida por diversas gestiones y negociaciones políticas.

De acuerdo con las versiones difundidas, la realización del velorio en Avellaneda tomó impulso tras una conversación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Previamente, se habían evaluado otras alternativas, entre ellas el Congreso de la Nación, Tecnópolis, el estadio de Racing Club y distintos espacios de la ciudad de La Plata.

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Finalmente, la organización quedó bajo la órbita del municipio de Avellaneda. Las gestiones incluyeron conversaciones entre Máximo Kirchner y el intendente Jorge Ferraresi, aunque durante esos días la administración local estaba a cargo del intendente interino Hugo Barrueco.

El predio elegido para la despedida fue el Polideportivo Gatica, ubicado en Villa Domínico, un espacio recreativo y deportivo que con el paso de los años se consolidó como uno de los principales centros de actividades culturales y comunitarias del municipio.