Durante las últimas horas se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias, normativa que le permite presentar una declaración jurada menos detallada, en el marco de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, en vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, en la mañana de este miércoles ingresó el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que involucra al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

La esposa de Manuel Adorni entró al régimen de "inocencia fiscal" mientras la Justicia analiza sus contratos con el Estado

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Desde el entorno del jefe de Gabinete explicaron que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias permita facilitar la declaración jurada y que los datos los recopile ARCA. De todas formas, a pesar de que la adhesión los habilita a blanquear dinero no declarado, desde la Jefatura procuraron aclarar que no habrá ningún movimiento del estilo.

"Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina", aclaró uno de sus colaboradores en un contexto donde se profundiza la investigación sobre el funcionario sospechado de enriquecimiento ilícito.

La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad especial a la que pueden aplicar personas humanas que cumplan ciertos requisitos, realizando la presentación en base a una declaración jurada precargada por ARCA que la persona puede modificar, confirmar y presentar.

"Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", se explicó desde el sitio web del organismo dedicado a la recaudación de impuestos, control del comercio exterior y gestión de aportes.

Este hecho se produce poco después de que la esposa del funcionario, quien está siendo investigada por el juez Ariel Lijo, solicitara adherirse al régimen de regularización tributaria, conocido como régimen de inocencia fiscal, según indicó La Nación en base a registros de ARCA.

El medio mencionado indicó que la mujer realizó la solicitud el pasado 31 de mayo y que la constancia oficial –válida hasta el próximo jueves 9 de julio- señala que solicitó sumarse a la Ley 27.799 durante el período fiscal 2025, lo que le permitiría declarar ingresos y activos no informados anteriormente sin sufrir sanciones penales ni tener antecedentes impositivos.

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