A días de que el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Angeletti, pidió adherirse al régimen de regularización tributaria, conocido como régimen de inocencia fiscal. La mujer está siendo investigada por el juez Ariel Lijo, que trata de establecer si existieron negociaciones incompatibles con la función pública y tres empresas proveedoras del Estado que le realizaron pagos millonarios a +Be, la consultora de la esposa del funcionario.

Según publicó La Nación, que tuvo acceso a los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Angeletti hizo la solicitud el pasado 31 de mayo. La constancia oficial –válida hasta el próximo jueves 9 de julio- señala que la mujer del funcionario solicitó sumarse a la Ley 27.799 durante el período fiscal 2025, lo que le permitiría declarar ingresos y activos no informados anteriormente sin sufrir sanciones penales ni tener antecedentes impositivos.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

El detalle tiene importancia porque Adorni, como vocero presidencial, se encargó, en más de una ocasión, de pedir transparencia a políticos y empresarios, apuntando contra la corrupción estatal y privada. Ese discurso no encajaría con la solicitud que acaba de hacer su mujer, porque Angeletti aparece como trabajadora autónoma desde el mes de abril de 2017, en el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y durante años figuró como monotributista.

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Según La Nación, hasta octubre de 2025, la esposa del jefe de Gabinete no se inscribió en el IVA ni en el impuesto a las ganancias, cuando Adorni ya se desempeñaba como funcionario público y formaba parte del círculo más íntimo del oficialismo.

El pedido de Angeletti de sumarse al régimen de inocencia fiscal genera nuevas preguntas sobre el patrimonio familiar mientras se espera que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada.

ARCA tiene a la mujer de Adorni en la categoría de “autónoma T2”, y solicitó la adhesión al régimen de regularización tributaria el 31 de mayo pasado, pero no figura qué cantidades regularizó ni qué activos declaró porque esos datos se encuentran protegidos por el secreto fiscal.

Cuando La Nación le preguntó al jefe de Gabinete por la situación fiscal de su mujer, el funcionario no quiso hablar al respecto.

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Ante la ARCA, Angeletti declaró como su domicilio fiscal el departamento A, del piso 2, ubicado en Avenida Asamblea 1132, ciudad de Buenos Aires, el inmueble donde vivía con su marido y sus hijos antes de comprar, en 2025, un departamento en Caballito, por el cual abonaron 30.000 dólares en efectivo y pidieron una hipoteca de 200.000 dólares, sin intereses, de dos jubiladas, de acuerdo a la causa que investiga al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.

Ese expediente, que manejan el fiscal Gerardo Pollicita junto al juez Lijo, también investiga otros gastos de la familia Adorni. Por ejemplo, 120.000 dólares por la casa del country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio abonó, dos años atrás, 20.000 dólares en efectivo y, por el resto, una hipoteca por 100.000 dólares.

Juez Ariel Lijo

Además, el contratista Matías Tabar aseguró que el funcionario le pagó 245.000 dólares en efectivo, y sin pedirle factura, por refaccionar su casa del country Indio Cua.

La Justicia también investiga gastos por 27.658 dólares en viajes realizados al exterior de la familia Adorni (específicamente, Punta del Este, Aruba y España), más 6000 dólares en un viaje a Bariloche.

El jefe de Gabinete también tendría una deuda de 65.000 dólares con Pablo Martín Feijoo, el hijo de una de las dos jubiladas que vendió el departamento ubicado en Caballito.

Por otra parte, solo durante el año pasado, Adorni y su mujer sumaron gastos por más de 85,1 millones de pesos con tarjetas de crédito; es decir, más de 7 millones por mes, cuando el sueldo del jefe de Gabinete era de solo 3,5 millones, y su esposa aparecía como monotributista, de acuerdo a la investigación realizada por La Nación.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

La investigación sobre la mujer de Adorni

El juez Ariel Lijo intenta determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública y tres empresas proveedoras del Estado que trabajaron con +Be, la consultora de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Esta investigación intenta definir si el matrimonio, aliado con directivos empresariales, cometió cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública.

Según las pruebas conseguidas en los tribunales, los investigadores pudieron comprobar la veracidad de los servicios comerciales que aparecen en el portal de la consultora de Angeletti.

El primero de los clientes cuestionados es Grupo Datco, un conglomerado de empresas que se especializa en soluciones cibernéticas y trabaja con el Banco Central (BCRA), AYSA y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Datco reconoció la contratación de +Be para identificar líderes dentro de su personal y capacitar a su psicóloga institucional.

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Por estas tareas, la empresa de la esposa de Adorni cobró dos facturas, emitidas a través de la firma Silica Networks Argentina SA, por un monto de $2.015.900 cada una. Luego, hubo un segundo contrato fallido de búsqueda de trabajadores donde +Be cobró $1.806.000, el 30% del total original pactado.

El segundo cliente documentado es la naviera National Shipping, una contratista de YPF. Tras el requerimiento judicial, los abogados de la empresa estatal informaron los pagos realizados en concepto de capacitaciones: $1.140.000 en septiembre de 2024; $2.430.000 en julio de 2025; y $2.800.000 en octubre de 2025.

La tercera compañía investigada es Grupo Foggia, una productora musical relacionada a la privatización del predio de Tecnópolis. La Justicia investiga el monto del contrato que la vincularía a Angeletti.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Adorni prepara su declaración jurada en la previa al Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prepara la declaración jurada que presentará ante la Oficina de Anticorrupción en un intento de justificar su situación patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por el que está siendo investigado.

La senadora Patricia Bullrich aseguró, desde Mendoza, tras presentar su propia declaración jurada: “Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla”.

La Justicia avanza sobre los contratos de la esposa de Adorni con proveedores del Estado

Con la llegada del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, el oficialismo espera que el impacto que cause la declaración de su jefe de Gabinete se vea diluida por el fervor popular que despierta el fútbol.

HM/ML