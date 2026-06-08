La cuenta regresiva ya está en marcha. Mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y crecen los cuestionamientos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la declaración jurada con la que buscará explicar su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Aún sin fecha definida, en su entorno aseguran que la presentación no se extenderá más allá del próximo 15 de junio, después de que comience el Mudial 2026.

Según explican cerca del funcionario de La Libertad Avanza, la demora obedece a dos razones. Por un lado, evitar cualquier movimiento que pudiera interferir en la investigación que lleva adelante la fiscalía, actualmente dedicada a reunir documentación y pruebas sobre su situación patrimonial. Por otro, para darle la espalda a la presión interna de algunos factores como la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La discusión generó nuevas tensiones dentro del oficialismo. Si bien el plazo formal para presentar la declaración vence el 31 de julio, Bullrich impulsó públicamente un adelantamiento de los tiempos para evitar que el tema se prolongara durante semanas. La postura fue leída por distintos sectores del Gobierno como un intento de diferenciarse y reforzar su perfil dentro del universo libertario.

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Cruce entre María Eugenia Vidal y el Gobierno: "Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni"

“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla”, afirmó la ministra desde Mendoza, luego de cumplir con su propia presentación patrimonial.

En paralelo, la escalada de la interna entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contribuyó a desplazar parcialmente la atención mediática sobre la situación de Adorni. Aun así, en el Poder Ejecutivo consideran necesario que el funcionario cierre cuanto antes el capítulo judicial para evitar que vuelva a convertirse en un problema político.

El inicio del Mundial 2026 aparece como otro factor de peso en la estrategia oficial; dado que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, el Gobierno apuesta a que el evento deportivo monopolice buena parte de la agenda pública y le permita ganar margen frente a una serie de temas que complicaron las últimas semanas.

Entre ellos figura la polémica generada por la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York a comienzos de marzo. Sin embargo, la suerte estará atada al desempeño de la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni.

Vidal apuró a Adorni

Este domingo, la exgobernadora María Eugenia Vidal ironizó en una publicación en X: "Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni", junto a una imagen de un esqueleto en posición de paciente espera.

El mensaje ya acumula miles de interacciones y volvió a poner en el centro del debate la falta de presentación del documento por parte del funcionario, un reclamo que se arrastra desde hace meses.

Cabe señalar que el posteo surgió como respuesta a otro extenso mensaje publicado por la Oficina de Respuesta Oficial, donde se la acusa de hipócrita y de manejar una doble moral.

RM/FL