Manuel Adorni anunció un documental sobre el Garrahan y lo borró tras la reacción de los trabajadores

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desató un fuerte cruce con los trabajadores del Hospital Garrahan tras anunciar el lanzamiento de "Los Héroes del Garrahan", un documental impulsado por el Gobierno nacional que busca presentar la "versión oficial" sobre el conflicto sanitario que sacudió al principal centro pediátrico del país durante 2025.

En el mensaje que luego borró, Adorni compartió el afiche promocional del documental y escribió: “La verdadera historia del Hospital Garrahan: cómo fue que durante el año 2025 la vieja política quiso usarlo como excusa para terminar con el Gobierno. Fin”.

La publicación de Manuel Adorni anunciando el documental sobre el Hospital Garrahan fue borrada pocas horas después de su difusión

La imagen lleva como título Los Héroes del Garrahan y está acompañada por la consigna: “40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados”, una síntesis de la mirada que la administración de Javier Milei busca instalar sobre el conflicto que atravesó al hospital pediátrico.

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El contraataque gremial

La respuesta de los representantes sindicales no se hizo esperar. Gerardo “Pino” Oroz, delegado de ATE en el Garrahan, calificó al jefe de Gabinete como un "personaje completamente desacreditado" y denunció que la película intenta "presentar una imagen hostil a la gran lucha" que los trabajadores dieron en 2025 para obtener mejoras salariales y defender la institución.

“Los trabajadores del Hospital Garrahan nos amanecimos hoy con la presentación, el anuncio por parte del jefe de Gabinete Adorni de una película que lanzaría en el día miércoles, donde se presenta, obviamente, una imagen completamente hostil a la gran lucha que desarrollaron los trabajadores el año pasado en el Hospital Garrahan, lucha que permitió entre otras cosas un aumento de salario y que se desarrolló en el marco de la defensa del hospital”, sostuvo en diálogo con PERFIL.

El gremio denunció que la gestión de Mariano Pirozzo (director del hospital) y del ministro de Salud, Mario Lugones, mantiene al centro de salud en una situación crítica. "El Garrahan ha perdido profesionales que no fueron reemplazados, faltan insumos básicos y tenemos goteras o inundaciones cada día", aseguraron trabajadores del hospital a PERFIL, destacando que no ha ingresado una sola enfermera en más de dos años.

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Oroz aseguró que la producción oficialista fue realizada por "sus tuiteros, el aparato de propaganda que tienen a sueldo en este hospital", y sentenció que el jefe de Gabinete carece de legitimidad: "Una vez más queda demostrado que este personaje no tiene ningún tipo de autoridad para impulsar un ataque a los trabajadores".

Además, denunció que varios trabajadores continúan sumariados por su participación en las protestas y sostuvo que persisten problemas estructurales dentro del hospital. “Esa lucha derivó en una persecución de trabajadores. Hoy en día estamos sumariados y quieren expulsar a aquellos que estuvimos al frente de la defensa del Hospital Garrahan, a quienes seguimos denunciando la destrucción del hospital”, expresó.

En paralelo, el secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, también respondió al anuncio oficial. “Que un chorro del presupuesto público ataque la lucha de los trabajadores del Garrahan nos enaltece. Recordemos que el aumento salarial histórico implicó seis meses de pelea contra el Gobierno. Frenamos parcialmente el vaciamiento pero continúa. El jueves a las 13, acto en la puerta”, publicó en sus redes sociales.

La respuesta sindical tendrá continuidad esta semana. Tras una asamblea general convocada por la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), los trabajadores resolvieron realizar un acto y una conferencia de prensa el próximo jueves a las 13 frente al hospital, sobre Combate de los Pozos 1881. Allí denunciarán la situación laboral, reclamarán el fin de los sumarios contra empleados y volverán a cuestionar la política sanitaria del Gobierno nacional.

GD/fl