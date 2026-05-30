El jefe de la OMS llegó al epicentro del brote de ébola en Congo mientras crece la alerta mundial

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este sábado a la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), para supervisar personalmente la respuesta frente a un brote de ébola que preocupa a la comunidad internacional por su velocidad de propagación y por la falta de tratamientos específicos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

La visita se produce en medio de una situación que los organismos sanitarios describen como una de las más complejas de los últimos años. Según los últimos balances, ya se registraron más de 1.000 casos sospechosos y al menos 223 muertes bajo investigación, mientras que el virus también comenzó a expandirse hacia países vecinos como Uganda, donde ya fueron detectados contagios vinculados al brote.

“No están solos”, expresó Tedros durante su llegada a Bunia, capital de Ituri, en un mensaje dirigido a las comunidades afectadas y al personal sanitario que trabaja en condiciones extremas para contener la enfermedad. La OMS advirtió que el brote continúa creciendo en extensión geográfica y transmisión, mientras organizaciones como Médicos Sin Fronteras alertan que la capacidad de respuesta está siendo superada por el ritmo de los contagios.

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A diferencia de otras emergencias sanitarias recientes, el actual brote está asociado a la cepa Bundibugyo, una variante del virus para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados, lo que incrementa la preocupación de los especialistas. Además, el avance de la enfermedad ocurre en una región atravesada por conflictos armados, desplazamientos masivos y dificultades logísticas que complican el acceso de los equipos médicos.

Brasil investiga un posible caso importado

Brasil investiga un posible caso de ébola detectado en el estado de San Pablo, donde un hombre que había viajado recientemente a la República Democrática del Congo presentó síntomas compatibles con la enfermedad y quedó bajo observación médica.

Según informaron las autoridades sanitarias brasileñas, el paciente fue aislado de manera preventiva mientras se realizan los estudios correspondientes para confirmar o descartar el diagnóstico. El caso activó los protocolos de vigilancia epidemiológica en un contexto de creciente preocupación internacional por el avance del virus en África.

La investigación en Brasil ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la atención puesta sobre un brote de ébola que afecta principalmente a la República Democrática del Congo y que también registró casos en Uganda.

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El organismo declaró recientemente una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por la expansión de la variante Bundibugyo del virus, una cepa particularmente preocupante porque actualmente no cuenta con vacunas ni tratamientos específicos aprobados.

De acuerdo con los últimos reportes sanitarios, el brote ya supera los 1.000 casos sospechosos y acumula más de 200 muertes sospechosas, cifras que continúan en aumento mientras los equipos médicos intentan contener la propagación.

Qué se sabe del paciente investigado en Brasil

Las autoridades brasileñas evitaron difundir detalles personales del hombre bajo observación, aunque confirmaron que había estado recientemente en territorio congoleño, donde se concentra el foco principal de contagios.

Los análisis de laboratorio determinarán en los próximos días si se trata efectivamente de un caso de ébola o de otra enfermedad infecciosa con síntomas similares. Mientras tanto, los organismos de salud iniciaron el rastreo preventivo de contactos estrechos y reforzaron los controles epidemiológicos.

El actual brote está asociado a la variante Bundibugyo, una de las cepas menos frecuentes del virus. Especialistas internacionales advirtieron que presenta una tasa de letalidad estimada de entre 30% y 50%, además de una menor disponibilidad de herramientas sanitarias para su control en comparación con otros brotes registrados durante las últimas décadas.

La OMS también alertó sobre la dificultad de contener la enfermedad en regiones atravesadas por conflictos armados, desplazamientos de población y sistemas sanitarios frágiles, factores que complican el seguimiento de contactos y la atención temprana de los pacientes.

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El avance del brote comenzó a generar medidas preventivas en distintos países. En los últimos días, aerolíneas y gobiernos implementaron restricciones sanitarias para viajeros procedentes de zonas afectadas, especialmente ante el temor de que el virus pueda expandirse mediante desplazamientos internacionales.

Aunque la OMS no recomienda por el momento el cierre generalizado de fronteras, sí insiste en reforzar los controles sanitarios, la detección temprana de casos y la cooperación internacional para evitar una propagación más amplia.

Cuáles son los síntomas del ébola

El ébola es una enfermedad viral grave que suele manifestarse inicialmente con fiebre alta, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar general. En los casos más severos puede provocar vómitos, diarrea, hemorragias internas y externas, y fallas multiorgánicas.

El contagio ocurre mediante el contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos infectados. A diferencia de otras enfermedades hemorrágicas, no se transmite por el aire en condiciones naturales.

Mientras Brasil espera los resultados definitivos de laboratorio, el caso vuelve a poner el foco sobre una enfermedad que, pese a permanecer concentrada históricamente en África, mantiene en alerta a los sistemas sanitarios de todo el mundo.

RG/AF