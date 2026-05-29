Alerta por ébola rumbo al Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá refuerzan controles sanitarios

La organización del Mundial 2026 comenzó a verse atravesada por la preocupación sanitaria internacional tras el avance del brote de ébola detectado en países de África central y oriental. A menos de dos semanas del inicio del torneo, México, Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha medidas preventivas especiales para evitar posibles contagios durante el evento que movilizará cientos de miles de personas.

Las autoridades sanitarias de los tres países activaron protocolos coordinados de vigilancia epidemiológica luego de las advertencias emitidas por organismos internacionales sobre la expansión del virus en República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

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Entre las principales medidas ya anunciadas figura el endurecimiento de los controles en aeropuertos internacionales. Los viajeros que hayan estado recientemente en regiones consideradas de riesgo deberán atravesar revisiones médicas obligatorias, controles de temperatura corporal y cuestionarios sanitarios antes de ingresar a territorio norteamericano.

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Además, en caso de detectarse síntomas compatibles con el virus, los pasajeros podrán ser derivados a zonas de aislamiento preventivo dentro de las terminales aéreas mientras se realizan estudios médicos complementarios.

En Estados Unidos, el gobierno federal dispuso que las personas provenientes de países afectados sólo puedan ingresar mediante aeropuertos específicos preparados para aplicar controles epidemiológicos reforzados. Entre las terminales seleccionadas aparecen Washington Dulles, Atlanta y Houston, donde ya trabajan equipos sanitarios especializados.

México también reforzó la vigilancia en distintos puntos de ingreso internacional y analiza restricciones adicionales para pasajeros procedentes de zonas afectadas. Uno de los focos de atención es el Aeropuerto Internacional de Mérida, donde comenzaron a evaluarse protocolos especiales ante la llegada masiva de turistas por la Copa del Mundo.

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Las medidas incluyen también el seguimiento sanitario posterior al ingreso. Las autoridades podrán monitorear durante varios días a determinados viajeros para detectar síntomas de manera temprana y evitar posibles cadenas de contagio.

En paralelo, hospitales, personal aeroportuario y equipos de emergencia de los tres países comenzaron capacitaciones especiales para actuar ante eventuales casos sospechosos durante el Mundial.

Aunque hasta el momento no se registraron contagios en Norteamérica vinculados al brote africano, la magnitud del evento deportivo y el intenso movimiento internacional de personas encendieron las alertas sanitarias en la región.

RG cp