La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el acto de lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa del oficialismo busca estructurar y capacitar a sus cuadros técnicos ante un eventual despliegue del sello partidario en el Poder Ejecutivo porteño, además de consolidar la agenda del gobierno nacional de Javier Milei en el histórico distrito gestionado por el PRO.

La apertura formal del instituto de formación se concretó en el barrio porteño de Recoleta. El evento estuvo marcado por la ausencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien originalmente había sido anunciado para comandar las tareas académicas de la estructura partidaria, antes de que se conocieran las derivaciones sobre sus declaraciones patrimoniales.

La conducción de la fuerza libertaria ratificó que el ministro coordinador no estará al frente del establecimiento educativo. Voceros de la agrupación oficialista descartaron que la exclusión de Adorni responda a las causas judiciales que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, argumentando que se optó por una conducción con un perfil más académico en lugar de una impronta netamente política.

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Fernando Pedrosa asumirá la dirección

La dirección general del instituto formativo quedó asignada a Fernando Pedrosa, historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La planificación curricular de la escuela de dirigentes incluirá programas dictados por los principales miembros del gabinete nacional, entre los cuales se destacan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La estrategia electoral de los libertarios para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad hacia el ciclo 2027 permanece bajo análisis y debate interno. La fuerza evalúa la conveniencia de competir de manera autónoma, tal como ocurrió en los comicios legislativos de mayo de 2025, cuando la nómina oficial obtuvo el 30% de los sufragios, o coordinar una propuesta común con el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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La actualidad de las cabezas de La Libertad Avanza

La jefa de la bancada de legisladores porteños, Pilar Ramírez, acompañó a la secretaria general durante la ceremonia de presentación del Laboratorio de Ideas. Los organizadores del espacio explicaron que este sector técnico funcionará como un centro de diagnóstico permanente para formular propuestas de gestión orientadas a los problemas estructurales de la Capital Federal.

Por su parte, Adorni enfrentará días determinantes en el plano judicial y administrativo tras las sucesivas revelaciones sobre el incremento de sus bienes y sus traslados oficiales. En el entorno de la Casa Rosada confirmaron que el funcionario tiene previsto efectivizar la presentación de su declaración jurada ante los organismos de control correspondientes durante el transcurso de la corriente semana.

La reconfiguración de los liderazgos en la Capital Federal se produce en un marco de tensiones internas por los posicionamientos públicos de los aliados de la ministra Patricia Bullrich. La actividad de formación de cuadros busca autonomizar las bases operativas de LLA para respaldar los proyectos parlamentarios locales y robustecer el esquema de sustentabilidad hacia la reelección presidencial.

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