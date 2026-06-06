Un estudio identifica los “cuatro electorados” de Milei

El electorado que llevó a Javier Milei a la presidencia no constituye un bloque homogéneo. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por la consultora Praxis, que analizó cómo reaccionan distintos segmentos de votantes libertarios frente al denominado caso Adorni y cuáles son los factores que podrían afectar el respaldo al oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

Según el estudio, la clave para comprender el fenómeno libertario no está en variables tradicionales como edad, nivel educativo o región de residencia, sino en las razones que llevaron a cada persona a votar a Milei durante el balotaje de 2023. A partir de esa premisa, Praxis construyó cuatro grandes perfiles: los Ideológicos, los Económicos, los Antipolítica y los Anti-K tácticos.

La segmentación muestra que el grupo más numeroso es el de los Ideológicos, integrado por quienes compartían las ideas libertarias o liberales del actual presidente. Representan el 28,9% del universo de votantes de Milei. El mismo porcentaje corresponde a los Anti-K tácticos, aquellos que eligieron al libertario para impedir una victoria del kirchnerismo. Los Económicos constituyen el 25,6%, mientras que los Antipolítica, motivados por el rechazo a la “casta”, alcanzan el 16,5%.

La mitad ya no acompañaría a LLA

Uno de los hallazgos más significativos del relevamiento es que el 50,6% de quienes votaron a Milei en 2023 no volvería a elegir a La Libertad Avanza si las elecciones fueran hoy. Sin embargo, el informe advierte que ese promedio oculta comportamientos muy diferentes entre los distintos grupos.

Los Ideológicos aparecen como el núcleo más sólido del oficialismo. El 74% de ellos mantendría su apoyo al presidente. En el extremo opuesto se encuentran los votantes Antipolítica: apenas el 29% seguiría respaldando a Milei. Entre ambos se ubican los Anti-K tácticos, con una retención del 51%, y los Económicos, con el 38%.

Para los autores del trabajo, esta diferencia demuestra que el desgaste del Gobierno no afecta de manera uniforme a todo el universo libertario. Mientras algunos sectores continúan identificándose con el proyecto político, otros muestran señales de alejamiento cada vez más pronunciadas.

El informe también analiza cómo cada segmento procesa las denuncias vinculadas al caso Adorni. Allí surge otra diferencia central: los votantes Económicos muestran una mayor disposición a tolerar problemas institucionales si perciben buenos resultados en materia económica, mientras que los Antipolítica exhiben una sensibilidad mucho mayor frente a posibles episodios de corrupción.

Praxis construyó un índice que mide la disposición de los encuestados a privilegiar la economía sobre la integridad institucional. Los Ideológicos registran el nivel más alto de tolerancia, mientras que los Antipolítica se ubican mucho más cerca de los votantes opositores que del resto de los segmentos libertarios.

En ese marco, el caso Adorni impacta especialmente sobre quienes habían acompañado a Milei por rechazo a la política tradicional. El estudio sostiene que se trata justamente del grupo más afectado por una controversia que toca uno de los pilares originales del discurso libertario: la lucha contra la casta.

“Para el votante económico manda la economía. Para el Antipolítica, manda el relato. El caso Adorni no rompe al primero. Rompe al segundo”, resume el informe.

Karina Milei aparece más expuesta que el Presidente

Otro dato llamativo surge de las preguntas sobre responsabilidades políticas. Según la encuesta, el 41% de los votantes de Milei considera probable o seguro que el Presidente conociera los hechos investigados, mientras que el 53% atribuye ese conocimiento a Karina Milei.

La diferencia se amplía en algunos segmentos específicos. Entre los votantes Económicos, el 67,5% cree que Karina estaba al tanto de la situación, contra el 47,9% que piensa lo mismo respecto del Presidente. Para los analistas, esto revela una separación cada vez más marcada entre la figura de Javier Milei y la de su hermana dentro de la percepción de los propios simpatizantes libertarios.

Qué puede hacer perder votos al oficialismo

La encuesta exploró además cuáles serían los escenarios capaces de provocar una ruptura definitiva entre los votantes y el oficialismo. Los resultados muestran que cada grupo tiene su propio punto de quiebre.

En los votantes Económicos, los factores más dañinos están vinculados al deterioro de los indicadores sociales y económicos. Una inflación mensual del 5% o una pobreza similar a la de 2023 aparecen como los principales motivos para abandonar el apoyo al Gobierno. Entre los Antipolítica, en cambio, los escenarios más críticos son aquellos asociados a prácticas de corrupción estructural. La comprobación de sobresueldos o una eventual imputación de Karina Milei aparecen como los elementos con mayor potencial de ruptura.

El trabajo concluye que el verdadero riesgo para el oficialismo no sería el caso Adorni en sí mismo, sino la posibilidad de que el tema se conecte con denuncias más amplias sobre financiamiento, privilegios o funcionamiento interno del poder.