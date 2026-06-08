Adorni y la "picardía" de ocultar su declaración jurada tras los goles del Mundial

El tema del señor Manuel Adorni ya pasó de ser una demora administrativa a convertirse en un verdadero papelón político. Al día de hoy, lunes 8 de junio de 2026, el jefe de Gabinete todavía no ha presentado su declaración jurada. Es un hecho insólito para un gobierno que venía a dar cátedra de moralidad.

Lo que resulta ciertamente cínico es la estrategia de comunicación que están pergeñando. Según los comentarios que circulan esta mañana, el Gobierno —o el propio Adorni— cree que la gente es estúpida y que va a estar distraída mirando el partido inaugural del Mundial de Fútbol entre México y Sudáfrica el próximo jueves a las 11 de la mañana. Piensan que, si presentan la declaración en el entretiempo o mientras alguien grita un gol, la evolución de su patrimonio va a pasar desapercibida. Pero, Adorni va a terminar quedando peor, porque es obvio que lo que busca es confundir su declaración con algún gol.

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Especulación, goles y el "ruido" mediático

Fíjense en este detalle: la justicia lo está investigando por presunto enriquecimiento ilícito. No es una pavada. Por eso, que Nicolás Wiñazki o el diario La Nación subrayen hoy que la declaración "espera por el mundial" nos da la pauta de una especulación política de vuelo muy corto. No se puede tapar el sol con una pelota de fútbol, por más que el evento sea masivo.

Además, este retraso tiene un trasfondo de batalla campal interna. Se supone que Adorni es parte de la "banda" de Karina Milei y los Menem, que están en una guerra abierta contra el sector del consultor político, Santiago Caputo, y sus tropas digitales. En medio de este descontrol de sectores que se están matando entre sí, la transparencia queda en un segundo o tercer plano.

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Ustedes recordarán que esto no es nuevo. Hubo un reclamo público, muy virulento, hecho por la señora Patricia Bullrich exigiendo que Adorni presente sus papeles. En ese momento, el presidente Milei salió a ratificar que el jefe de Gabinete tenía "todo listo", pero pasaron los días, pasaron las semanas, y la declaración sigue guardada en un cajón esperando que ruede la pelota en México.

Es una torpeza monumental. En una república, la división de poderes y el control de los funcionarios son fundamentales. Sin embargo, aquí vemos cómo el oficialismo se radicaliza y prefiere jugar con el ruido mediático antes que cumplir con la ley. Como siempre decimos aquí, la radicalización nunca retrocede, y el caso Adorni es una prueba de que este Gobierno, en sus formas, se empieza a parecer demasiado a lo que prometió desalojar. En definitiva, un comportamiento que no es precisamente un ejemplo de honestidad ni de ejemplaridad política.

MEG