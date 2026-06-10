Manuel Adorni: "Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo"

El jefe de Gabinete Manuel Adorni salió a explicar los últimos movimientos fiscales que tanto él como su esposa protagonizaron esta semana al adherirse al régimen simplificado de Ganancias que está contemplado en la Ley de Inocencia fiscal. "Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo", aclaró en un comunicado.

"Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes", dijo el exvocero presidencial que precisó ambos conceptos.

El funcionario explicó que la Inocencia Fiscal es "el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal" cuyo objetivo es que "ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos".

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"Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos", dijo. Y señaló que el régimen de DDJJ Simplificada, al que su esposa adhirió este martes 9 de junio y él esta mañana, es tan solo un "mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales".

"En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema", agregó.

Adorni luego sentenció: "En nuestro caso, Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de publico conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA".

"Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta. No nos vamos a adherir a ningún blanqueo, solo a simplificar la presentación de Declaración Jurada", sostuvo.

Algo similar señala ARCA en su sitio web, al dar cuenta del régimen simplificado. Dice textual: "No es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario".

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