Lo confirmó el Gobierno: la esposa de Adorni fue la única familiar en una comitiva de Milei

En medio de las denuncias contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y el cuestionamiento a sus gastos, el Gobierno nacional confirmó de manera oficial que Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, fue la única familiar de un funcionario que integró una comitiva oficial en los viajes al exterior del presidente Javier Milei.

La ratificación llegó a través de un pedido de acceso a la información pública realizado por Clarín ante la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei. La respuesta del Ejecutivo echó por tierra las versiones internas que intentaban salpicar a parejas de otros ministros o secretarios de Estado para licuar el impacto del escándalo.

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De acuerdo con los datos brindados por la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, el mandatario libertario realizó un total de 50 vuelos en el marco de 36 giras internacionales entre el 16 de enero de 2024 y el 21 de abril de 2026. En todo ese período, ninguna otra esposa, marido, pareja o pariente de alguien de la planta de funcionarios viajó a bordo del avión presidencial Tango 01 o de aeronaves alquiladas por el Estado, a excepción de Angeletti, quien lo hizo bajo la figura de "invitada particular" por orden directa del presidente.

Según el Gobierno, Angeletti viajó en el Tango 01 como "invitada particular".

El origen de la polémica: la foto en Nueva York y la interna oficial

La controversia escaló cuando la opinión pública comenzó a poner el foco sobre el nivel de vida, las propiedades y los viajes de Adorni. Puertas adentro de Balcarce 50, sectores aliados al jefe de Gabinete intentaron instalar la hipótesis de que el beneficio de viajar con cónyuges se extendía a otros miembros del Gabinete. Las miradas apuntaban entrelíneas a la periodista Cristina Pérez, esposa del exministro de Defensa Luis Petri, quien participó de distintas actividades antes de que Petri asumiera su banca como diputado.

El propio Adorni alimentó el pase de facturas en entrevistas televisivas, sugiriendo "traiciones" de excolegas de los medios que supuestamente iban a compartir vacaciones con él o que estuvieron a punto de sumarse a los traslados. No obstante, Pérez le retrucó públicamente cuestionando la falta de explicaciones ante la sociedad.

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El viaje que desató el vendaval ocurrió a principios de marzo de 2026. Angeletti, de profesión coach ontológica, abordó el Tango 01 hacia Miami para la Cumbre Escudo de las Américas, y luego continuó hacia Nueva York para la Argentina Week 2026.

Allí, una foto casual tomada por el director de Radio Jai, Miguel Steuermann, en la tumba del Rebe de Lubavitch en Queens, expuso la presencia de la mujer junto a la comitiva presidencial. Tras desatarse las críticas, la pareja debió regresar al país en un vuelo de línea.

El archivo de la causa judicial y los costos del vuelo a Miami

Pese a las denuncias penales presentadas contra el jefe de Gabinete y su esposa por el uso del avión oficial, la causa fue archivada rápidamente por el juez Daniel Rafecas, en sintonía con el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano. El Ministerio Público Fiscal determinó que, al haber asientos libres en el Tango 01, la presencia de Angeletti no generó un "costo adicional" ni erogaciones extra para las arcas públicas.

La fiscal encuadró la invitación dentro de la "discrecionalidad de las decisiones presidenciales". Adorni celebró el fallo en su cuenta de la red social X con la frase: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”.

Según los registros oficiales, esa gira específica que abarcó Aeroparque, Miami, Nueva York, Santiago de Chile (para la asunción de Kast) y el regreso a Buenos Aires, demandó un desembolso estatal de 71.6 millones de pesos y 162.500 dólares únicamente en concepto de combustible.

El costo total de los viajes de Javier Milei al exterior

El informe público emitido por la presidencia de la Nación detalló de manera pormenorizada el impacto económico de la agenda internacional del Jefe de Estado.

Contabilizando un total de 36 giras fuera del país desde el 10 de diciembre de 2023 hasta finales de abril de 2026, el Estado argentino gastó 1.520 millones de pesos y 3.5 millones de dólares.

MEG/LT