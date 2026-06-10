La senadora Patricia Bullrich sigue jugando a la escondidas con las candidaturas y la atención mediática. Después de haber presentado un comentado video donde mostraba como destinos posibles carteles con las palabras "presidencia" y "vicepresidencia", ante un pregunta directa de un periodista negó que estuviera trabajando en esa dirección: "Uno siempre piensa en eso, pero se tiene que concentrar en lo que está haciendo". Y usó una curiosa metáfora deportiva, mezclando las fechas de los torneos FIFA con las elecciones argentinas: "Si vos sos un jugador de la Selección, ¿estás pensando en el mundial de 2031, o estás pensando en el mundial de 2027?"

Después de esta confusión, la exministra de Seguridad se corrigió: "2030 o 2026. Pensás en el de 2026, y punto. Si no, te desconcentrás y jugás mal".

Las declaraciones fueron recogidas en la noche del martes por el cronista Bruno Incicco, del programa Desayuno Americano, de América, a la salida del desfile de Roberto Piazza, al que Bullrich asistió en contrapunto con Javier Milei, quien está enfrentado políticamente con el diseñador de modas.

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Ante la pregunta de si tenía "alguna idea" de presentarse como candidata a la presidencia o la vicepresidencia para 2027, respondió: "Estoy ahora en el Senado. Me gusta porque trabajo por leyes importantes. Me gusta, ahí estoy." Así, respondió por elevación a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien un rato antes había dicho sobre ella: "Parece que está lanzada".

Patricia Bullrich logró que el oficialismo recalcule sus planes y condicionó a Karina Milei en el poder

Cuando el periodista le consultó si se sentía cómoda en La Libertad Avanza y si pensaba seguir, contestó con evasivas: "Yo siempre tuve mi personalidad, fui yo y sigo siendo yo. En la Argentina los partidos políticos hace mucho tiempo que son débiles. Hay que crear mucha gente que tenga ideales, que tenga ideas fuerza, pero los nombres pasan y las ideas quedan".

Según la mayor parte de las encuestadoras y estudios de opinión pública, Bullrich se consolida como la figura política con mayor imagen positiva del país, con hasta un 38,8%, superando al propio Javier Milei y a toda la oposición. Por eso, sus próximos pasos tienen en vilo a todo el panorama político argentino. Su relación con Javier Milei y la plana mayor del Gobierno es cada vez más tensa, y a la vez mantiene distancia con Mauricio Macri, con quien ya casi no dialogan.

En las últimas semanas se registraron varios cruces: Bullrich marcó diferencias con el Ejecutivo en el caso de la jueza María Verónica Michelli, puso a disposición su renuncia como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y sufrió desplantes durante los actos del 25 de Mayo. Con Macri, la relación se enfrió visiblemente; el ex presidente señaló públicamente que “parece que está lanzada” rumbo a 2027 y afirmó que no tiene diálogo con ella ni "motivos" para hablarle.

MB/fl