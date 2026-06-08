El desafiante video de Patricia Bullrich en el Senado al ritmo de Tita Merello y La Joaqui

Lejos de optar por un tono moderado, Patricia Bullrich decidió abandonar el discurso convencional para adoptar una estrategia de comunicación disruptiva. A través de un video publicado en sus perfiles oficiales, la legisladora se mostró en su ámbito de trabajo, la Cámara de Senadores, con un mensaje que trasciende la formalidad parlamentaria.

Su elección musical no fue azarosa. Bullrich utilizó el icónico "Se dice de mí", el tango que inmortalizó Tita Merello y que hoy cuenta con una versión contemporánea de la artista urbana La Joaqui. La letra, que versa sobre las habladurías y la fortaleza de quien es juzgado por su personalidad, funciona como el eje central de su respuesta:

"Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré", reza el estribillo que acompaña las imágenes de la senadora recorriendo los pasillos del Senado y participando de las sesiones.

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