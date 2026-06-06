Bullrich logró que el oficialismo recalcule sus planes y condicionó a Karina en el poder

El Gobierno quedó envuelto, luego de la última sesión en el Senado, bajo un nuevo equilibrio inestable. Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, consiguió una victoria inapelable después blanquear nuevas diferencias con el presidente Javier Milei. Así logró que el oficialismo recalcule planes y, por si fuera poco, dejó a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, con heridas expuestas y desautorizada en público.

A la senadora nacional le alcanzó con un posteo contundente en X en torno al pliego de la jueza Verónica Michelli y amenazó con un portazo de La Libertad Avanza para generar un tembladeral en las filas libertarias. El primer golpe lo dio el 6 de mayo, cuando le pidió al cuestionado jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia, que presente su declaración jurada sin demoras. Para marcar su posición el 21 de mayo presentó la suya y le sirvió para dejar expuesto, una vez más, al ex vocero presidencial que no paró de sumar novedades penales en su contra.

Esta clase de movimientos descolocaron a la secretaria general de la presidencia. La hermana del Presidente todavía no puede anticipar ni digerir, pese a los esfuerzos que hace, los pasos de Bullrich. Paradójicamente ella se encargó de afiliar a la actual senadora antes del lanzamiento de la campaña electoral de 2025.

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Por lo pronto, de acuerdo a fuentes libertarias consultadas con PERFIL, habrá bandera blanca entre ambos bandos en disputa. Es decir, cada una de las partes promete no volver a confrontar contra la otra en el corto plazo. “Existirá fair play de las puertas para afuera y se fingirá demencia”, son las palabras que utilizan quienes caminan por los pasillos de Balcarce 50 para dar cuenta del mal estado de relación entre las mujeres más fuertes que tiene el oficialismo.

Al mismo tiempo, reconocen que tardarán en cicatrizar las heridas que se abrieron después de la última sesión en la Cámara alta, que incluyó la aprobación del pliego de Micheli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Hay un disparador íntimo: Karina Milei tiene como característica principal una muy buena memoria y no puede reconocer que la exministra de Seguridad tiene la capacidad suficiente para marcarle la cancha. Algunos definen esa característica como “rencor” y capacidad de daño. Bullrich es una figura con vuelo propio, intereses particulares y poca capacidad de subordinación. Juega al fleje y en su entorno dicen que no es una empleada de los Milei. Es una suma de condiciones que no encajan con las pretensiones de la “hermanísima”.

Eugenio Casielles y Ramiro Marra, son dos ejemplos. Fueron fundadores de La Libertad Avanza de la primera hora y terminaron eyectados. Vivieron en carne propia los manejos políticos de la titular del partido nacional. Nadie duda que es impiadosa con los díscolos y con aquellos que no se ajustan al protocolo que impuso.

El entorno de la hermana del jefe de Estado se preocupó, pese a las dificultades de este contexto, de rescatar “el aspecto positivo” de la última sesión del Senado. Expresaron que “se inició el camino de la reconstrucción judicial” con la aprobación de 74 pliegos para cubrir vacantes a la justicia. Una frase en línea con el mensaje que bajaron Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, y el Presidente.

En el bullrichismo, para bajarle el precio al conflicto, se ajustaron a la narrativa que diagramó Balcarce 50. “No hay tensión, ni ningún análisis sobre lo sucedido”, es lo primero que manifestó un cuadro leal a la ex ministra de Trabajo de la Alianza.

También, se preocuparon en remarcar que los encuentros de trabajo entre Karina y Patricia son habituales y continuarán en la misma sintonía, tal como se pudo ver en un posteo de X en medio del debate por el pliego de Michelli, el miércoles.

Sin embargo, hay otros referentes del sector de Bullrich que reivindican las jugadas de la senadora. “Hay muchos que no la entienden pero Patricia es Patricia y va a ser toda la vida así, juega para ella”, describe alguien que la conoce muy bien en contacto con este medio.

En las Fuerzas del Cielo, la agrupación política que lidera Santiago Caputo, permanecen en silencio y sin levantar el perfil en medio de esta guerra. Integran un espacio que Karina no quiere, porque son fervientes críticis y opositores de los primos Menem, tal como se vio en el último mes. Tampoco poseen terminales Senado.

De hecho, saben que del lado de Bullrich le achacaron a “Santi” responsabilidad en la filtración del video de Adorni en el aeropuerto de San Fernando, cuando se trasladaba hacia Uruguay con su amigo Marcelo Grandío. Una filtración con sello de los servicios de inteligencia que controla el consultor, según planteó el bullrichismo ni bien cobró dimensión un escándalo, otro más, del ministro coordinador.

Pero, pese a este ruido, se declaran prescindibles en esta confrontación. Ya bastante batallaron, y seguirán así, contra los dirigentes riojanos y su entorno, como el diputado nacional Sebastián Pareja. No quieren meterse de lleno en un combate donde tienen más para perder que para ganar. Sobre todo en momentos en los que el Gobierno nacional debe salir de los problemas y recuperar la iniciativa, tal como quiere el jefe de Estado. Sin embargo, ninguno de los consultados duda del nuevo límite que enfrenta Karina ahora que está en el poder. Ese freno se llama Patricia, la pregunta es hasta cuándo.

Otro round entre Paoltroni y Villarruel

El senador nacional Francisco Paoltroni profundizó sus cuestionamientos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel luego del fuerte cruce que protagonizaron durante la última sesión del Senado. En declaraciones radiales, el legislador formoseño sostuvo que la titular de la Cámara alta no está comprometida con la situación institucional de su provincia y aseguró que “toma partido por Gildo Insfrán”.

La tensión entre ambos se produjo después de que Villarruel lo acusara públicamente de mentir durante una intervención en el recinto. La discusión giró en torno a la decisión de impedir que Paoltroni presentara en el Salón Azul del Senado su proyecto de intervención federal de Formosa, iniciativa que impulsa desde hace meses por considerar que en la provincia no existe una verdadera división de poderes.

El legislador insistió en que la titular del Senado no demuestra interés por la situación política e institucional de su provincia. “No está preocupada por la institucionalidad de la provincia. No le importa lo que pasa en Formosa. Toma partido por Insfrán”, afirmó.

Paoltroni reveló que su relación con Villarruel comenzó a deteriorarse el año pasado, cuando la vice visitó Formosa para reunirse con el Insfrán. Aquel encuentro, dijo, se produjo en un contexto de enfrentamiento entre el oficialismo nacional y sectores del peronismo que impulsaban un juicio político contra Milei.