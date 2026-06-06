Patricia se corta sola, construye autonomía y decide sin consultar

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich continúa tensando la cuerda y buscando forma de generar diferenciaciones dentro del Gobierno libertario que preside Javier Milei.

El proyecto de Ley de Biocombustibles que comenzó a debatirse en el Senado esta semana, tuvo condimentos especiales. Por un lado, fue la propia senadora quien pidió presentar la iniciativa, y no que lo haga el Poder Ejecutivo. Milei dio el visto bueno, y el proyecto fue presentado el pasado 14 de mayo con firma, y con la firma de varios senadores.

Pero lo que más llamó la atención fue que la iniciativa sobre biocombustibles en los que trabajó la Secretaría de Energía y algunos senadores, no fue consensuada en el marco de la Mesa Política. De hecho, hasta donde pudo saber este medio, no hubo mención alguna a la iniciativa en el marco del dispositivo que utiliza el Gobierno para trazar la hoja de ruta legislativa.

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Un nuevo gesto que marcó malestar en la Casa Rosada, y más específicamente en Karina Milei, quien mira cada vez con mayor desconfianza los movimientos de la senadora.

Todo ello no impidió que en la reunión plenaria del pasado miércoles expusiera el coordinador de Minería y Energía, Daniel González, un hombre proveniente del sector energético que defendió el proyecto en Maizar, un congreso de la agroindustria. También se vio a Federico Veller, actual subsecretario de Combustibles Líquidos.

La iniciativa de Bullrich marca una doble jugada: por un lado exhibe un grado más en la búsqueda de autonomía y diferenciación; por otro, muestra un acercamiento de la senadora a los gobernadores de la Liga Bioenergética, que incluye provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta o Jujuy.

Ese acercamiento también es a muchos senadores aliados, sobre todo los del norte, que ven con buenos ojos aspectos de la ley por la industria azucarera. De hecho, son muchos los proyectos presentados en ese sentido, como los de Flavia Royón o Carolina Moisés. La senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, también había presentado su propia iniciativa.