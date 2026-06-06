Junto a Frigerio y Pullaro, Macri dio señales de una alternativa a Milei

“Se siente, se siente, Mauricio presidente”. Otra vez los cánticos cubrieron un nuevo acto del PRO en Santa Fe, en el marco de la gira “Próximo paso” que encabeza el expresidente Mauricio Macri.

En su alocución, corta, tuvo críticas al Gobierno nacional por cómo manejo los pliegos de los nuevos jueces en el Senado. “Anuncios sobre la Justicia que se hacen, se vuelven atrás, y eso daña la confianza. El compromiso tiene que ser serio y definitivo para nombrar jueces y fiscales”, disparó Macri en relación al affaire libertario por la jueza Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, vetada por LLA por ese vínculo familiar.

En otro tramo criticó al populismo. “Esta vez tenemos que blindar el cambio para que el populismo nunca más pueda dañarnos como lo hizo en los cuatro años anteriores a los de este Gobierno”, dijo. “Por eso les pido que apostemos a los que siempre hemos creído: en la preparación, en los planes, en los equipos para alejarnos de la improvisación”, agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego leyó un pasaje de su libro “Para qué” donde planteaba que la sociedad “perdon errores” pero “el quiebre moral no lo perdona nunca”.

El acto fue organizado por la diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, además de titular del PRO provincial, Gisela Scaglia. Junto a ella colaboró el secretario General del PRO, Fernando de Andreis, mano derecha del expresidente y diputado nacional.

Antes del acto, tras una recorrida con el gobernador de Santa Fe, el radical Maximilano Pullaro, el expresidente expresó, con una pequeña crítica a la gestión libertaria y, acaso, un tiro por elevación a Manuel Adorni: “Como partido estamos apoyando leyes difíciles que están permitan seguir llevando adelante los cambios. Hay que estar cerca de la gente. Hay que tener un comportamiento ejemplar sino la gente que está haciendo un esfuerzo no lo tolera. Pero estamos en el rumbo correcto. Hay mucha mejora posible en la implementación, pero el rumor es el correcto”.

La buena sintonía con Pullaro, uno de los gobernadores con mejor imagen del país y una de las figuras que más pondera dentro del universo opositor, se volvió a mostrar. Juntos estuvieron en una recorrida por las obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

En momentos en que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa tensiones permanentes y discusiones por el armado electoral de 2027, la foto de Macri junto a Pullaro volvió a alimentar especulaciones sobre una construcción política alternativa apoyada en gobernadores con gestión, estructura territorial y volumen propio.

Tanto Pullaro como Macri buscaron poner el foco en la capacidad de gestión. El mensaje fue mostrar un Estado provincial ejecutando obras de gran escala, con planificación e inversión, en contraste con la fuerte retracción de la obra pública nacional impulsada por la administración de Javier Milei. Dentro del PRO observan a Pullaro como uno de los dirigentes con mayor potencial para liderar una nueva etapa de construcción política federal.

Por eso, la foto de ayer fue mucho más que una recorrida por una obra deportiva. También funcionó como una nueva señal de Macri hacia el interior del país y hacia un grupo de mandatarios provinciales que empieza a ganar centralidad en el tablero político nacional. Mientras el vínculo con los libertarios continúa atravesado por desconfianzas mutuas, el expresidente sigue explorando puntos de apoyo en dirigentes con gestión y territorio.

Antes al mediodía, Macri almorzó con el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en Paraná. Se conoce hace más de 20 años y fue su ministro del Interior con Cambiemos. El gobernador entrerriano escuchó la preocupación del expresidente por la economía. Frigerio le contó que tuvo un mal primer trimestre pero que ahora empezó a mejorar lentamente. Y le contó su plan de obras públicas, en especial rutas provinciales, y la reforma de la caja de jubilaciones.