Mauricio se mostró junto a su nueva novia en Santa Fe

El expresidente está en un momento de exposición pública. No solo se trata de encuentros con el círculo rojo y actos como el de la provincia de Santa Fe. También Mauricio Macri y Dolores Teuly tuvieron una cena íntima y rodeados de amigos, que en una de las parrillas más importantes del país, la misma que había elegido Lionel Messi para celebrar el título de Qatar 2022. CARAS estuvo en el lugar de los hechos y pudo ver, en primera persona, la complicidad del ex Presidente, su novia y su grupo más cercano.

Apenas 20 días después de que se conocieran los primeros detalles de su relación, Mauricio Macri y Dolores Teuly, Una mujer, 21 años más chica, que, a diferencia del resto, fue confirmada por los allegados al ex Presidente, tuvieron su gran noche. Fue en Don Julio, la parrilla del barrio de Palermo, como escenario, los novios vivieron una cena rodeados de amigos - Gaby Álvarez , Concepción Cochrane Blaquier Alejandro Trasmonte y Bárbara Cabrera – en una suerte de de presentación oficial para su círculo.