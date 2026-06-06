Gremios universitarios y el FRESU marchan la semana próxima

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el gremio que está dentro de la CGT, tiene un fixture diagramado de próximas acciones. Luego de protagonizar dos paros de las casas de estudio, confirmó nuevos movimientos para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, hoy judicializada.

El próximo martes a las 9 de la mañana, el sindicato realizará una protesta con el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) en la plaza de Tribunales, frente a la Corte Suprema. La idea, según pudo reconstruir PERFIL, es montar clases públicas para manifestarse a favor de la normativa 27.795, que el máximo tribunal de justicia debe definir.

En el colectivo sindical prometen replicas de clases frente a los distintos tribunales a nivel nacional en cada provincia. Mientras que el martes 16, armarán un acto en el Palacio Pizzurno. La consigna será “el urgente llamado a paritaria”, un tema que no inquieta al Gobierno nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En relación al paro de la última semana, se llevaron a cabo dos jornadas, el miércoles y el jueves, que incluyeron clases públicas y diversas actividades.

Desde el ámbito sindical cuestionaron que, tras la última Marcha Federal Universitaria, no hubo nuevas convocatorias formales a la negociación salarial. Situación que, según sostienen, profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y agrava la crisis que atraviesa el sistema universitario público. Según un informe elaborado por el colectivo sindical junto al Centro de Investigación e Innovación para el Trabajo (CIICTI), los salarios de los trabajadores universitarios acumulan 18 meses consecutivos de caída real. El estudio sostiene que sería necesaria una recomposición del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Asimismo, el secretario general de la organización, Daniel Ricci, reclamó al Ejecutivo nacional que convoque de manera urgente a paritarias. “El Gobierno tiene que convocar ya a paritarias y cumplir con la Ley. Necesitamos discutir en ese ámbito cómo recomponemos el salario que perdimos desde que Milei es presidente”, afirmó.

Desde la federación ratificaron además la continuidad del plan de lucha y anticiparon que seguirán coordinando acciones con otros sectores afectados por las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional. En el oficialismo, contestaron que no hay posibilidad de armar la convocatoria y que la huelga de dos días tuvo un acatamiento “dispar”.