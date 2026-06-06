Santilli recibió a Rovira, el esquivo aliado misionero

En el marco de una nueva gira por el interior, y tratando de articular consensos para aceitar la ambiciosa agenda legislativa del Gobierno, Diego Santilli mantuvo reuniones en Misiones. Conversó con el gobernador, Hugo Passalacqua, y el referente conductor del Frente Renovador de la Concordia y actual diputado provincial, Carlos Rovira. Según fuentes oficiales, las reuniones fueron positivas y sirvieron para hablar de los principales puntos de la agenda compartida entre la Nación y Misiones. También, dialogaron sobre el avance de las políticas públicas coordinadas y los mecanismos de la relación institucional entre la Casa Rosada y la provincia litoraleña. Con Rovira, las conversaciones sumaron otros temas, especialmente vinculados a la coyuntura económica y al desarrollo del distrito. Si bien no trascendió, el funcionario nacional está trabajando para lograr apoyos a la reforma electoral que presentó el oficialismo libertario en abril. Por el momento, no hay tiempos para el debate de ese texto pero en Balcarce 50 se entusiasman en que la discusión parlamentaria se digite en las próximas semanas. Precisamente, el pasado martes, el dirigente del gabinete de Javier Milei hizo hincapié en la necesidad de avanzar con el proyecto que, entre otras cuestiones, elimina las primarias abiertas, obligatorias y simultaneas (PASO).

Santilli marcó que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales.”Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas”, sostuvo. Afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene. “Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces”, remarcó.