Caso $LIBRA: se debilita la coartada de Javier Milei tras un nuevo informe policial

En el marco de la investigación del caso $LIBRA, se vio debilitada la explicación presentada por el presidente Javier Milei tras un nuevo informe técnico preliminar que se realizó sobre el tweet con el que el mandatario promocionó al activo digital que acabó bajo sospecha de estafa.

En el nuevo informe, según indicó La Nación, proveniente de un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal, ya incluido en el expediente judicial, se indicó que la criptomoneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el "control primario absoluto" sobre las mil millones de unidades creadas el 14 de febrero de 2025.

La nueva información publicada se contradice con la versión del mandatario, quien en una entrevista aseguró que promocionó una moneda digital que "era pública" al momento de realizar la publicación, aunque no explicó desde dónde obtuvo el contrato alfanumérico de 44 caracteres que le posibilitaba la compra del activo no enlistado en ningún sitio.

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