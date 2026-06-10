Roberto Piazza desmintió una supuesta pelea con Javier Milei: “Es amigo mío y yo lo apoyo”

El diseñador de alta costura, Roberto Piazza, estuvo en Canal E y habló de que encabezó un multitudinario desfile solidario en Señor Tango a beneficio de su fundación de asistencia a víctimas de abuso. Además de destacar el éxito del evento, rechazó las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con el presidente Javier Milei y analizó la actualidad de la industria textil argentina.

Roberto Piazza describió la gala como uno de los momentos más importantes de su carrera. “Yo creo que en mis 51 años de trayectoria fue el desfile más sofisticado”, afirmó. Además, destacó que, “fue una ópera de moda, de cultura, de baile, de danza clásica, de ópera” y resumió el resultado: “Fue realmente increíble, se llenó de gente, lleno pero a tope, se acabó bien, fue maravilloso”.

El fuerte cruce con Cristina Kirchner por aprobar la ley Piazza

Asimismo, remarcó que el evento tuvo un fuerte perfil solidario y recordó su histórica lucha por la protección de víctimas de abuso. “La ley Piazza la saqué en el 2011, después de pelear tantos años con Cristina Kirchner”, señaló.

Uno de los ejes centrales fue la versión que circuló sobre una supuesta pelea entre Piazza y Javier Milei, luego de que el Presidente no participara del desfile. “Todo lo que escuchaste es toda una mentira, es una falacia, es una maldad insolente”, planteó. También negó cualquier conflicto personal con el mandatario: “Es mentira, yo no me peleé con Javier Milei, es amigo mío, y yo lo apoyo”.

Sobre las versiones que indicaban que la discusión se habría originado por la inclusión de dirigentes libertarios en la pasarela, aseguró: “Jamás, jamás, jamás, yo, ni él, ni nadie, eso es mentira”.

Incluso el entrevistado reveló cuál fue el último contacto que mantuvo con el presidente Javier Milei: “El último que hablé con Javier fue el que me llamó para mi cumpleaños, para él y Karina, para decirme feliz cumpleaños”.

La importancia de Patricia Bullrich en el desfile

Durante el evento estuvo presente la ministra Patricia Bullrich, a quien agradeció públicamente por su apoyo. “La nombré oficialmente madrina de la fundación”, confirmó. Además, destacó su rol en la reactivación de la Ley Piazza: “Si no fuese por ella, yo, la ley Piazza fue fondeada allá por Cristina Kirchner, antes de la pandemia, y quedó ahí tirada, y Patricia la sacó”.