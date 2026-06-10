El presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Maximiliano Razzeto, evaluó en Canal E el impacto de la nueva baja de retenciones anunciada por el Gobierno y sostuvo que el alivio para los productores resulta insuficiente frente al incremento constante de los costos.

“Es difícil decir que es una excelentísima noticia, porque si bien es una buena noticia que bajen los derechos de exportación, porque hace más de 25 años que el productor agropecuario los viene sufriendo, pero es una baja que es insignificante en función del elevado costo que cada día sigue aumentando”, afirmó Maximiliano Razzeto.

La baja de las retenciones no tendría implicancias en la producción triguera

Según explicó, la reducción de las alícuotas no tendrá un efecto relevante sobre la próxima campaña triguera. “Con respecto a lo que es trigo, que es el próximo a sembrar, esta baja, sinceramente, no va a cambiar en absoluto la intención de siembra de los productores”, aseguró.

En ese sentido, Razzeto agregó: “La intención de siembra era baja y va a seguir. Puede aumentar un poquito, pero no va a ser un boom de siembra de trigo, como se está diciendo por ahí”.

Cuáles son las diferencias con Brasil

Asimismo, comentó que recientemente recorrió distintas zonas productivas de Brasil y destacó las diferencias con Argentina. “Hace 25 años que había ido. Y, sinceramente, hablando con productores y también con representantes del agro, como soy yo, de la zona de Paraná, en Brasil, uno ve que el auge realmente lo han tenido, porque no han tenido ninguna traba ni ningún impuesto distorsivo a la producción”, señaló.

El entrevistado remarcó que los productores brasileños se sorprendieron al conocer las condiciones financieras argentinas. “Cuando nosotros les decimos, mirá, en Argentina no conseguimos un crédito a menos del 30%, los productores se agarran la cabeza”, relató. Además, sostuvo que el principal problema del sector es la carga tributaria. “La carga impositiva ya prácticamente cada vez se hace más insostenible”, advirtió.

A su vez, manifestó su preocupación por la situación económica de los establecimientos agrícolas, incluso en una campaña con buenos rindes. “Sinceramente los números proyectados son, teniendo que es ilógico, teniendo una cosecha muy buena, el número es negativo o neutro, que eso es inaudito”, afirmó.