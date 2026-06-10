José Castillo: “Plantearse que el número va a estar abajo del 2% no es posible"

A horas de conocerse el índice de inflación de mayo, el economista José Castillo consideró que la desaceleración observada en abril podría continuar, aunque descartó que el dato logre perforar el piso del 2%. "Yo creo que plantearse que el número va a estar abajo del 2% no es posible", afirmó el economista, quien estimó que el indicador nacional se ubicará "entre 2,1 y 2,5", en línea con las principales consultoras privadas.

Para Castillo, un resultado en ese rango permitiría al Gobierno mostrar una continuidad en la baja de la inflación, aunque todavía quedarán interrogantes sobre la solidez del proceso. "Va a quedarnos claramente la duda de si estamos ante una tendencia que se va a sostener los próximos meses o si se debe a factores estacionales", explicó.

El especialista destacó que uno de los principales factores que contribuyen a la estabilidad de los precios es la calma cambiaria. "El dólar está quieto, no está subiendo, y eso sí, sin duda, es un elemento que juega a favor de la estabilidad inflacionaria", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que este escenario podría modificarse durante la segunda mitad del año si el tipo de cambio comienza a registrar movimientos más significativos.

Alimentos, tarifas y el examen decisivo de agosto

Respecto a los rubros que más presión ejercieron sobre los precios durante mayo, Castillo señaló que los alimentos volvieron a mostrar aumentos relevantes, incluso sin el protagonismo que tuvo la carne en meses anteriores. "Alimentos y bebidas volvió a ir para arriba", indicó. Además, recordó que los incrementos mensuales de tarifas siguen funcionando como un piso para la inflación.

En ese sentido, alertó sobre el impacto social que podrían tener estas subas: "Vamos a ver una suba importante de la canasta básica con las consecuencias que esto tiene después sobre pisos de pobreza y todo lo demás".

Consultado sobre cuándo podrá evaluarse si la desaceleración inflacionaria es realmente sostenible, el economista fue contundente: "Para mí, el mes clave es agosto".

Según explicó, junio y julio todavía estarán atravesados por factores coyunturales, mientras que agosto permitirá medir el impacto de una eventual suba del tipo de cambio sobre los precios. "Si agosto da 1,8, tiene razón Caputo", afirmó Castillo, al señalar que ese resultado confirmaría una tendencia descendente.

En cambio, advirtió que "si agosto sigue dando dos o arriba de dos, empezaríamos a decir que esto fue una coyuntura" y que la inflación podría retomar una dinámica más parecida a la observada durante el año pasado.

A esto se suma un factor de incertidumbre internacional: la evolución del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre el precio del petróleo. Según Castillo, una fuerte suba del crudo podría alterar significativamente las previsiones económicas para los próximos meses.