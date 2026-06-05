Patricia Bullrich y su estrategia política: "Va preparando el campo"

La presentación y posterior retiro del pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza del Tribunal Oral N°3 de La Plata volvió a poner el foco sobre las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. Para Eduardo Ibarra, analista político, este episodio se suma a una serie de movimientos políticos de Patricia Bullrich que evidencian una estrategia de posicionamiento personal.

Según el analista, la ex ministra de Seguridad viene realizando distintos gestos que marcan cierta distancia respecto del Gobierno. "Estos actos de desmarque de Patricia Bullrich se asocian a lo que hace poco había pasado con el caso de Manuel Adorni", señaló, al tiempo que recordó otros episodios como la presentación de declaraciones juradas y el acercamiento público con Mauricio Macri.

Bullrich y la construcción de un perfil propio

Para Ibarra, la trayectoria política de Bullrich demuestra una fuerte capacidad de adaptación a distintos espacios ideológicos. "Siempre Patricia Bullrich, la adherencia que tiene a los espacios políticos es efímera y muy coyuntural, muy de conveniencia", afirmó.

En ese contexto, consideró que la funcionaria observa atentamente el escenario electoral futuro y la evolución de la imagen presidencial. "Cuando empieza a ver la caída en la imagen de Javier Milei, cuando empieza a ver algunas internas dentro del Gobierno, ella también lo que hace es dar un pasito al costado", explicó.

A su entender, la ministra busca mantenerse como una alternativa competitiva dentro del espacio de centroderecha en caso de que Milei pierda protagonismo político. "Si el candidato no es Milei, ella perfectamente encajaría con ese perfil", sostuvo.

La lógica política de Milei y los límites de la confrontación

Durante la entrevista, Ibarra también analizó el estilo político del Presidente y su relación con aliados y adversarios. En ese sentido, destacó que la dinámica política actual favorece cambios rápidos de posicionamiento. "Hay una suerte de poner todo en cero y volver a arrancar", describió al referirse a la relación entre Milei y Bullrich, recordando los fuertes enfrentamientos verbales que mantuvieron antes de convertirse en socios políticos.

Sin embargo, advirtió que esta estrategia podría tener límites. "En algún momento eso se agota también. No es eterno", aseguró. Respecto de una eventual ruptura entre Bullrich y el oficialismo, Ibarra descartó un alejamiento inmediato. "Hoy la verdad que no le conviene a ninguna de las dos separarse abiertamente", indicó.

Para el analista, los movimientos de la ministra deben interpretarse como señales preventivas hacia el electorado. "Ella va preparando el campo, pero me parece que hoy en la coyuntura no se va a ir de ninguna manera", concluyó.