Alejandro Bianchi explicó qué hacer con el aguinaldo: "Hay que pensar más allá del consumo inmediato"

En un contexto económico desafiante, el cobro del aguinaldo vuelve a plantear una pregunta recurrente entre los trabajadores: qué hacer con ese ingreso extra. Para Alejandro Bianchi, la respuesta depende de la situación financiera de cada persona, aunque destacó la importancia de pensar más allá del consumo inmediato.

"Está bueno que puedan empezar a pensar y a proyectar hacia adelante, más de largo plazo", señaló. Según explicó, quienes cuentan con capacidad de ahorro pueden aprovechar las múltiples herramientas que ofrece actualmente el mercado de capitales.

El especialista destacó que hoy cualquier inversor puede acceder a instrumentos como Cedears, acciones, bonos y fondos comunes de inversión. Además, remarcó la aparición de nuevas alternativas vinculadas al mercado inmobiliario. "Muchas veces estos instrumentos en el mercado de capitales pueden permitir tener exposición a un determinado tipo de activo y simplemente gozar de los dividendos o de las rentas que genere por el alquiler ese activo", explicó.

Estrategias defensivas ante la incertidumbre global

Bianchi advirtió que los mercados internacionales atraviesan un período de elevada volatilidad debido a factores geopolíticos y económicos. En ese escenario, recomendó adoptar una postura prudente. "Desde asesor de inversiones estamos recomendando tomar una posición un poco más conservadora", afirmó.

El analista consideró que algunos sectores que lideraron las ganancias durante los últimos años podrían enfrentar mayores riesgos en el corto plazo. "Ojo con semiconductores, ojo con el tema de acciones específicamente vinculadas al petróleo", alertó.

En contrapartida, sugirió enfocarse en compañías de servicios públicos, energías renovables y activos vinculados al mercado inmobiliario. "Los real estate investment trust quizás pueden brindar algo de estabilidad a una cartera y flujo de ingresos", indicó.

Además, destacó que muchas de estas inversiones poseen una característica valorada por los perfiles conservadores: el pago periódico de dividendos.

Bitcoin, Ethereum y la apuesta para inversores agresivos

Consultado sobre las criptomonedas, Bianchi reconoció que atraviesan una fuerte corrección, pero consideró que podrían representar una oportunidad para quienes toleran elevados niveles de riesgo. "El Bitcoin ya ha dado bastantes muestras de que ha logrado superar varias crisis y varias correcciones", afirmó.

El especialista recordó que la principal criptomoneda cayó cerca de un 50% desde los máximos alcanzados en octubre, mientras que Ethereum acumula pérdidas cercanas al 45% en lo que va del año. Sin embargo, sostuvo que las bajas podrían abrir una ventana de entrada para inversores con horizonte de largo plazo. "Para aquellos más agresivos aprovechar este descuento prácticamente del 50% respecto de sus máximos", recomendó.

No obstante, remarcó que este tipo de activos no son aptos para todos los perfiles. "Son activos que no son para el estómago de cualquier inversor", concluyó, al destacar que la clave es contar con tolerancia a la volatilidad y evitar decisiones impulsivas frente a las caídas del mercado.