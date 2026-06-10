Gustavo Weiss sobre la construcción: "No estamos creciendo ni cayendo, estamos estables"

La construcción continúa atravesando un escenario de estancamiento tras la fuerte caída registrada entre 2023 y 2024. Según explicó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción ,la actividad dejó atrás el derrumbe, pero aún no encuentra señales concretas de recuperación. "Nosotros tuvimos una caída del 25 por ciento entre mediados del 23 y mediados del 24, y desde ese momento estamos estabilizados en un nivel de actividad 25 por ciento inferior del último pico", señaló.

El dirigente empresarial relativizó los movimientos mensuales reflejados por las estadísticas oficiales y sostuvo que no representan una tendencia estructural. "La verdad que estamos estabilizados. No seguimos cayendo, no crecemos. Esta es la realidad del sector", remarcó.

Además, explicó que el empleo continúa siendo uno de los principales termómetros de la actividad y que actualmente no muestra variaciones significativas. "Uno de los principales indicadores de la actividad es el empleo, y el empleo está absolutamente estabilizado", afirmó.

Cemento en mínimos y señales de debilidad

Entre los indicadores que reflejan la situación del sector, Weiss destacó la caída en los despachos de cemento, uno de los insumos más representativos de la construcción. "Los despachos de cemento están en el mínimo de los últimos largos años. Creo que están en los mismos niveles que en el 2007", advirtió.

El titular de la Cámara también mencionó que la baja demanda obligó a tomar medidas dentro de la industria. "En Loma Negra, la principal cementera del país, paró un horno hasta fin de año, justamente por poca demanda", indicó.

A este escenario se suma el comportamiento del Índice Construya, que mide la comercialización de materiales vinculados a la construcción privada. Según Weiss, el indicador también se encuentra en niveles reducidos, reflejando la escasa dinámica del mercado.

Sin expectativas de recuperación ni impulso electoral

De cara al segundo semestre, el empresario se mostró cauteloso y descartó un cambio de tendencia en la actividad. "No creo que la actividad siga caiga, no creo que la actividad repunte. Me parece que de acá a fin de año vamos a estar estables", sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de una mayor inversión pública en un año electoral, Weiss expresó sus dudas debido a la prioridad que el Gobierno otorga al equilibrio fiscal. "Su principal objetivo de política económica son las cuentas fiscales, es el superávit fiscal permanente", explicó.

En ese sentido, consideró improbable que la obra pública vuelva a convertirse en un motor relevante para el sector. "No creo que sea algo decisivo ni sustancial que dinamice en la práctica fuertemente la obra pública nacional", concluyó.

Respecto de los materiales de construcción, señaló que continúan evolucionando en línea con la inflación general, aunque con aumentos más moderados debido a la débil demanda. "Probablemente un poco más todavía porque están muy poco demandados", afirmó.