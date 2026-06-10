Iván Cachanosky: “Argentina trata de ir hacia un cambio de la matriz productiva”

El economista, Iván Cachanosky, habló con Canal E y respaldó la decisión del Gobierno de reforzar la acumulación de reservas internacionales, consideró que la inflación seguirá bajando durante el segundo semestre y aseguró que la economía podría pesar más que la política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Iván Cachanosky celebró la decisión de fortalecer las reservas del Banco Central. “Me alegra que finalmente el Gobierno le está haciendo caso a las sugerencias que se venían haciendo de que había que acumular reservas”, afirmó.

La llegada de dólares y su relación con la acumulación de reservas

En esa línea, agregó que, “si hay dólares es porque se acumularon reservas” y recordó que, “para que haya dólares vos tenés que acumular reservas, que era algo que venía pidiendo el FMI y bueno, gran parte de los economistas”.

Cachanosky consideró que el contexto actual era ideal para avanzar con compras de divisas: “Este era el momento de comprar, porque era el momento de la liquidación de la cosecha gruesa”.

Los beneficios de contar con dólares en el Banco Central

Además, destacó que el fortalecimiento de las reservas permitirá afrontar vencimientos próximos de deuda y generar previsibilidad. “La confianza va a estar tranquila si vos mostrás que tenés capacidad de fuego”, sostuvo.

Respecto del rumbo económico, el entrevistado planteó que Argentina atraviesa una transformación estructural. “Argentina trata de ir hacia un cambio de la matriz productiva”, señaló. Sin embargo, advirtió que ese proceso no está exento de costos: “Una transición siempre implica ganadores y perdedores”.

Aún así, consideró que los próximos meses podrían mostrar cierta mejora. “Yo creo que en el segundo semestre van a estar la mayoría de los sectores un poco mejor”, afirmó. Sobre el impacto político de la situación económica, sostuvo que el oficialismo se ve favorecido por la fragmentación opositora: “El 2027 para el oficialismo tiene una ventaja en el sentido de que no hay una oposición ordenada”.