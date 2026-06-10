Federico González: “Cristina Kirchner, sigue estando en el imaginario popular y es una actriz social importante”

A un año de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el analista político, Federico González, en comunicación con Canal E, analizó el escenario político argentino, el vínculo entre la ex presidente y Axel Kicillof, el desgaste del oficialismo y la falta de una alternativa superadora.

Sobre la coincidencia entre el aniversario de la condena a Cristina Kirchner y distintas manifestaciones populares vinculadas a la cultura y la política, Federico González señaló que existe una conexión entre ambos fenómenos y destacó la vigencia de la ex mandataria en la escena pública. “Cristina Kirchner, sigue estando en el imaginario popular y es una actora social importante. Creo que es una imprudencia no tener una relación política”.

La relación entre las manifestaciones y la condena a Cristina Kirchner

Además, explicó que durante las manifestaciones recientes “hubo múltiples manifestaciones y testimonios de sus seguidores que yo creo que no eran solo políticos, había de todo, pero también estaba lo político y estuvo lo político vinculado a Cristina”.

Sobre la relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, González consideró que el gobernador bonaerense enfrenta una tensión entre la lealtad política y sus propias aspiraciones de liderazgo. “Axel Kicillof tiene, yo diría, un costado de reconocimiento, de sensibilidad y de solidaridad con Cristina Kirchner”, planteó.

Al mismo tiempo, remarcó que, “él piensa que llegó su hora”, aunque aclaró que esa situación genera un conflicto interno difícil de resolver: “La sombra de Cristina está siempre ahí, y ahí tiene un problema de liderazgo que no ha resuelto, que es difícil de resolver”.

Lejos de cuestionarlo, el entrevistado valoró esa actitud: “Para mí eso es una virtud de Kicillof”. Sobre la misma línea, agregó que, “desde el punto de vista humano y ético, me parece que es una persona muy ética de esta comunidad”.

Se agrava la situación política del Gobierno

Respecto del oficialismo, fue particularmente crítico y sostuvo que la gestión atraviesa un deterioro progresivo. “El Gobierno está mal y va empeorando, o como se dice coloquialmente va de mal en peor”, expresó. Según explicó, los problemas se profundizaron tras distintos escándalos políticos y de gestión: “No encuentra el rumbo”.