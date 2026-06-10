Miguel Ponce: “La palabra de Donald Trump ha perdido toda credibilidad”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y evaluó el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, el impacto sobre los mercados y las implicancias geopolíticas del Mundial 2026.

“Los mercados empiezan a no creerle a Trump”, recordó Miguel Ponce al citar una advertencia que había realizado apenas días antes del recrudecimiento de los acontecimientos en la región.

La percepción del mercado sobre los anuncios de Donald Trump

Luego, manifestó que los últimos episodios militares confirmaron esa percepción. “Lo ocurrido en las últimas horas, digo desde anoche hasta acá, indican que claramente me he quedado corto”, afirmó.

Según Ponce, la falta de reacción de los mercados ante los nuevos incidentes militares demuestra que los inversores ya incorporaron el conflicto como una variable permanente. “El mercado esto lo sabe y lo descuenta, todo parece una suerte de teatro acordado”, sostuvo.

El mercado ya descuenta un conflicto en Medio Oriente a largo plazo

Incluso fue más allá al describir el comportamiento actual de los operadores financieros: “Yo te diría que los mercados están descontentos, que la guerra en Medio Oriente es como que hubiera llegado para quedarse”.

En ese contexto, el entrevistado explicó que las preocupaciones centrales ya no pasan exclusivamente por los ataques militares, sino por el impacto sobre las rutas comerciales estratégicas. “Lo que importa, lo que pasa a ser más importante, es qué pasa en Ormuz y en el otro extremo, en las famosas lágrimas, o la intervención de los hutíes”.

Uno de los conceptos más contundentes estuvo relacionado con el liderazgo internacional de Donald Trump. “Ha perdido Trump y la palabra de Trump, yo te diría, ha perdido toda credibilidad”, afirmó.