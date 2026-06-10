Por qué la OCDE y el acuerdo Mercosur-Unión Europea cambian las reglas para las empresas argentinas

El ingreso de Argentina a la OCDE y los nuevos acuerdos comerciales, como el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, comienzan a ocupar un lugar central en la agenda empresaria. Para los CEOs, estos procesos ya no pueden ser leídos únicamente como temas de política exterior, sino como cambios estructurales que definirán las reglas de competencia y acceso a mercados durante las próximas décadas.

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio internacional Marcelo Scaglione explicó por qué los dirigentes empresariales deben prepararse para operar bajo estándares internacionales, con mayor exigencia en materia de trazabilidad, previsibilidad institucional y calidad regulatoria.

Por qué la OCDE y los acuerdos comerciales impactan en las empresas

Scaglione señaló que los procesos de integración internacional no deben quedar restringidos al ámbito gubernamental o diplomático, ya que afectan directamente el funcionamiento de las compañías.

Según explicó, "estos temas no son temas de política exterior, no son temas o cosas de gobierno, son las reglas de negocio en las cuales van a tener que operar en los próximos 10, 15, 20, 30, 50 años".

En ese sentido, sostuvo que los CEOs deberán incorporar una nueva mirada estratégica sobre los mercados externos, los estándares de producción y las condiciones de acceso a las principales economías del mundo.

Los estándares internacionales serán clave para exportar

Uno de los puntos centrales del análisis fue el rol de los estándares internacionales. Scaglione explicó que la eliminación de aranceles no alcanza si las empresas no cumplen con los requisitos técnicos, ambientales, sanitarios o de trazabilidad que exigen los mercados desarrollados.

En relación con la Unión Europea, remarcó que "podés entrar por la puerta sin tener que pagar un peaje, pero tenés que cumplir una serie de estándares".

Para el especialista, este cambio obliga a las empresas argentinas a revisar procesos internos, estructuras de gestión y estrategias de largo plazo si quieren competir en igualdad de condiciones.

Confianza y previsibilidad, dos condiciones pendientes para Argentina

Scaglione identificó dos conceptos centrales para el nuevo escenario comercial: confianza y previsibilidad.

Según sostuvo, ambos factores fueron dañados durante décadas por la inconsistencia de las políticas macroeconómicas argentinas.

En esa línea, afirmó que "confianza y previsibilidad son dos palabras que en Argentina están muy maltratadas", al advertir que el país deberá reconstruir credibilidad para aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos internacionales.

La apertura hacia la economía global, agregó, exige reglas claras y continuidad en las políticas públicas para que el sector privado pueda planificar inversiones.

El ejemplo de Corea del Sur y el salto al desarrollo

Para explicar el potencial de la OCDE como herramienta de transformación, Scaglione citó el caso de Corea del Sur, país que ingresó al organismo en 1996 y logró multiplicar su ingreso per cápita en las últimas tres décadas.

El especialista recordó que Corea pasó de una economía predominantemente agrícola a convertirse en una potencia industrial y tecnológica.

Según detalló, "Corea del Sur pasó del subdesarrollo al desarrollo en esos 30 años", con avances en educación, salud, ciencia, tecnología, innovación e instituciones.

Para Scaglione, el Estado coreano fijó un marco institucional y económico estable, pero la creación de riqueza fue impulsada por el sector privado.

El rol de los CEOs en la nueva etapa económica

El especialista subrayó que el verdadero desafío ahora recae sobre los líderes empresariales argentinos.

Según explicó, los gobiernos pueden construir reglas e instituciones, pero quienes transforman esas condiciones en inversión, empleo y exportaciones son las empresas.

Por eso sostuvo que "la creación de riqueza la hace el sector privado" y remarcó que los CEOs deben incorporar estos temas en el centro de sus decisiones estratégicas.

Desde su mirada, la Argentina necesita que sus compañías se preparen para competir globalmente, adecuarse a normas internacionales y aprovechar los acuerdos que se están negociando con distintos bloques y países.

La inversión extranjera directa y el proceso de acceso a la OCDE

Scaglione adelantó que desde el Centro Internacional para la Convergencia de América Latina con la OCDE trabajan en un informe sobre la evolución de la inversión extranjera directa en los países que ingresaron al organismo.

Según explicó, el estudio analizará cómo crece la inversión durante el proceso de acceso y qué ocurre en los diez años posteriores al ingreso formal.

Al anticipar los resultados, señaló que "los números son sorprendentes", en referencia al impacto que puede tener la convergencia con estándares internacionales sobre la llegada de capitales.

Para el especialista, el desafío argentino será transformar esa oportunidad en una estrategia sostenida de desarrollo productivo, institucional y exportador.